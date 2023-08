Immobilier : Quand le Roi Soleil apporte l’énergie solaire aux Français

SOLARBOX fait appel à Louis XIV, le roi Soleil, pour démocratiser l’énergie solaire dans une campagne au concept disruptif et au ton décalé.

Dans un contexte où l’économie d’énergie est au cœur des préoccupations des Français, SOLARBOX , fournisseur français de panneaux photovoltaïques, s’associe à l’agence créative FRED & FARID pour lancer sa première campagne TV « Faites travailler le soleil ».

Louis XIV pédale sur un vélo à dynamo pour apporter l’énergie solaire aux Français

La campagne repose sur un concept disruptif et un ton décalé mettant en scène l’emblématique Roi Soleil, Louis XIV, pédalant sur un vélo à dynamo pour apporter l’énergie solaire aux Français.

Les quatre films TV, conçus et écrits par l’agence FRED & FARID, réalisés par Rémy Cayuela et produits par Mozzo, illustrent avec humour comment l’énergie solaire peut être exploitée dans différentes situations du quotidien : un père qui passe l’aspirateur, une femme qui tond la pelouse, un adolescent écoutant de la musique dans sa chambre et un homme en train de se raser. Cette campagne s’adresse à tous les Français en démontrant de manière concrète comment le soleil peut travailler pour eux, leur permettant ainsi de gagner en indépendance énergétique.

“C’est toujours un vrai plaisir de construire une marque, un branding, un territoire, un langage, un ton, une signature… « Faites travailler le Soleil » est une plateforme puissante, efficace, flexible et faite pour durer”, souligne l’agence FRED & FARID.

Aider les Français à combattre la hausse des prix de l’énergie et agir pour le pouvoir d’achat

“Nous avons travaillé en partenariat avec FRED & FARID et Mozoo pour créer une campagne audacieuse et distinctive, explique SOLARBOX. Avec notre emblème, le Roi soleil, nous mettons les Français au cœur de notre action, les aidant ainsi à combattre la hausse des prix de l’énergie et agir pour le pouvoir d’achat.”

La campagne « Faites travailler le soleil » est diffusée à grande échelle depuis le 21 août sur les principales chaînes nationales telles que TF1, France 2, France 3, France 5, BFM TV, C8, CNEWS et CSTAR, et sera accompagnée d’un dispositif de communication digitale.