Immobilier & Coupe du monde de rugby : 7 conseils pour devenir un hôte parfait

À l’approche de la Coupe du monde de rugby et d’autres grands événements sportifs, et avec la récente introduction de la catégorie Nouveautés mettant en valeur toutes les nouvelles annonces, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour devenir hôte sur Airbnb. Voici 7 conseils pour vous aider à devenir un hôte et faire de ces grands événements un succès !

« Les grands événements suscitent un engouement certain auprès des voyageurs !, explique Maxime, Leader du Club d’Hôtes du Nord sur Airbnb. Mon appartement est loué pour toutes les dates de match de la coupe du monde de Rugby et j’ai aussi d’ores et déjà des réservations pour l’été 2024 ! Je suis hôte sur Airbnb depuis plus de 9 ans. Mettre son bien en location est super simple et permet de compléter ses revenus facilement. La plateforme nous facilite grandement la tâche au quotidien, avec la réservation instantanée, les outils d’aide à la tarification ou encore la vérification de l’identité des voyageurs. »

Commencez avec Airbnb Start, un moyen très facile de se lancer sur la plateforme

Airbnb Start permet aux nouveaux hôtes d’être mis en relation avec un super-hôte pour des conseils personnalisés, d’accueillir un hôte expérimenté lors de leur première réservation et de bénéficier d’un accès direct à une équipe spécialement formée.

Préparez votre logement et perfectionnez votre annonce

Que les hôtes louent une chambre ou un logement entier, soigner le descriptif de son annonce est essentiel. Cela nécessite de prendre de belles photos du logement et de rédiger une description efficace.

Les voyageurs recherchent tous types de logements, mais il est recommandé d’inclure certains équipements pour leur permettre de se sentir chez eux, comme le wifi ou encore une machine à laver.

Respectez la réglementation locale

En France, si vous souhaitez louer votre résidence principale, le nombre de nuitées autorisées est plafonné à 120 jours par an.

Dans certaines villes connaissant de fortes tensions sur le logement, d’autres obligations existent, comme l’obligation d’enregistrer son logement auprès de la mairie, ou de demander une autorisation de changement d’usage pour louer sa résidence secondaire. Les hôtes peuvent trouver plus d’informations sur les réglementations en consultant le hub réglementaire mis à leur disposition

Fixez le juste prix

Sur Airbnb, les hôtes fixent le prix des nuitées. Pour les aider, nous avons récemment développé un outil de tarification qui permet aux hôtes de comparer des logements similaires à proximité du leur, et ce, pour des dates présélectionnées. Un outil particulièrement utile pour fixer le juste prix et maximiser ses chances d’être réservé !

Tenez votre calendrier à jour

Airbnb offre aux hôtes la possibilité de gérer leur calendrier à leur convenance. Ils peuvent ainsi – en quelques clics – décider de mettre à disposition leur logement à certaines dates et d’en bloquer d’autres. Vérifier régulièrement son calendrier est essentiel pour pouvoir se saisir pleinement de l’opportunité des grands évènements. En cas de questions, les hôtes peuvent consulter notre page sur la gestion de leur calendrier.

Faites appel à un co-hôte expérimenté

Les co-hôtes expérimentés peuvent être d’une grande aide lors des grands évènements. Ces personnes aident les hôtes à gérer de nombreux aspects de l’activité d’hôte, de la préparation des logements à l’accueil des voyageurs.

Informez-vous sur les dispositifs d’assistance d’Airbnb

Si vous pensez qu’un voyageur a l’intention d’organiser une fête, vous pouvez annuler la réservation avant l’arrivée dans le logement sans conséquences. La ligne de sécurité 24H/24 est également accessible directement au sein de l’application pour permettre aux hôtes comme aux voyageurs confrontés à des situations d’urgence pendant une réservation en cours, de joindre directement notre équipe de sécurité et d’assistance

Pour que les hôtes puissent accueillir des voyageurs en toute sérénité, Airbnb a étendu la protection gratuite AirCover pour les hôtes, couvrant à hauteur de $3 millions les dommages potentiels causés par les voyageurs, ainsi qu’une assurance responsabilité civile de l’hôte allant jusqu’à $1 million. Cette protection supplémentaire a récemment été étendue pour couvrir les dommages causés par les animaux de compagnie ou encore les nettoyages imprévus.

Source : Airbnb