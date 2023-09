Energie : 40% des propriétaires de maison pourraient opter pour des panneaux solaires pour réduire leur facture

Alors que l’été se termine à peine, les préoccupations autour du chauffage s’installent déjà chez les Français… En effet, une nouvelle augmentation de 10% du coût de l’électricité au 1er août marquait une étape supplémentaire dans la fin progressive du bouclier tarifaire.

En collaboration avec Opinion Way, HomeServe, spécialiste des travaux de réparation et de rénovation énergétique de la maison, a interrogé les Français pour décrypter leurs craintes face à cette hausse des prix et leurs habitudes de consommation au quotidien.

Si la volonté de faire des économies devrait encourager les Français à revoir leur consommation et entreprendre des travaux de rénovation énergétique, l’autoconsommation pourrait bien tirer son épingle du jeu ! Explications.

Flambée des prix de l’énergie : des Français inquiets mais mal-informés

Visant à limiter la hausse des tarifs réglementés de l’électricité depuis 2021, le dispositif prend progressivement fin jusqu’en janvier 2025. Aujourd’hui, 51% des Français déclarent se chauffer à l’électricité et 1 Français sur 3 l’utilise comme seule source de chauffage, d’après l’étude menée. Autant de foyers qui seront directement touchés par l’augmentation.

Ainsi l’étude rapporte que 70% des Français craignent les effets de la fin du bouclier tarifaire sur leur facture et 1 Français sur deux s’attend à devoir faire des sacrifices sur son budget pour payer sa facture d’électricité. Plus inquiétant encore, plus de 60% des Français pourraient basculer dans la précarité énergétique : en effet, 35% craignent de ne pas pouvoir payer leur facture l’hiver prochain et 30% anticipent qu’ils ne pourront pas la payer. Une crainte largement partagée par les moins de 35 ans (43% d’entre eux) et les foyers à faibles revenus (45% d’entre eux).

Alors qu’elles représentent un budget déjà conséquent, les factures d’énergie sont suivies par près de 62% des répondants, qui estiment leur consommation d’électricité à hauteur de 1240 euros par an en moyenne. Un montant qui varie de 902 euros en moyenne dans la capitale, avec des surfaces souvent plus petites, pour atteindre les 1412 euros dans les communes de France. L’étude met le doigt sur un paradoxe étonnant dans un contexte économique anxiogène : encore 38% des Français ne connaissent pas le montant de leur facture ! Une méconnaissance plus marquée chez les jeunes de moins de 24 ans (69% déclarent ne pas la connaître).

Des contraintes financières qui freinent encore la rénovation énergétique des logements

Pour limiter la flambée des factures d’énergie, 27% des Français envisagent d’entreprendre ou ont déjà entrepris des travaux de rénovation dans leur logement. Pour ceux qui ont entrepris des travaux, 2 foyers sur 10 ont privilégié le remplacement de leur système de chauffage. Et pour ceux qui envisagent des travaux, 21% pensent à le remplacer et 21% songent à installer un système complémentaire à leur source principale de chauffage.

“Dans un contexte d’augmentation des prix de l’électricité, il existe des solutions pour baisser sa facture en optant par exemple pour un poêle à granulés en système de chauffage complémentaire. Avec une tonne de granulés, coûtant moins de 500 euros TTC, un particulier peut chauffer une superficie de 70 m² pendant une année. Parmi les autres solutions, l’installation de panneaux solaires peut s’avérer avantageuse pour produire une partie significative de sa consommation d’électricité”, précise Philippe Notargiacomo, Président de HomeServe Energies Services, l’activité de HomeServe dédiée au confort thermique et à la performance énergétique.

Cependant, le budget reste central dans la prise de décision. En effet, 41% des répondants n’envisagent pas de travaux de rénovation pour des raisons financières. Si des aides devraient pourtant motiver les Français à se lancer, encore 65% se disent mal-informés sur les aides et les primes allouées. Par ailleurs, 14% des répondants trouvent cela trop compliqué et ne savent pas par quoi commencer ou comment s’y prendre.

Panneaux solaires : près de la moitié des propriétaires de maison sont prêts à l’envisager

Avec une prime à l’autoconsommation revue à la hausse en 2023, l’installation de panneaux solaires se révèle être une solution alternative qui pourrait être plébiscité par les Français pour lutter contre la hausse des prix. Preuve en est, 24% des Français déclarent envisager leur installation, particulièrement les propriétaires de maison. En effet, 40% d’entre eux pourraient y songer. Parmi ces derniers, l’intention de s’équiper est encore plus forte chez les propriétaires âgés de 35 à 49 ans (57%).

Sans surprise, les raisons économiques et écologiques sont d’abord évoquées parmi les avantages de ce type d’installation : 6 répondants sur 10 considèrent que les panneaux solaires pourraient leur permettre de réaliser des économies et même constituer une source de revenus supplémentaire pour 29% des répondants quand 40% estiment qu’ils permettent de consommer une énergie plus respectueuse de l’environnement.

Encore des idées reçues à combattre

Avec un coût global moyen de 15 000 euros TTC pour leur installation (avant prime à l’autoconsommation), plus de la moitié des répondants considèrent que l’investissement est trop important, 48% ne sont pas certains du gain financier. Quant aux aides, 2 répondants sur 10 estiment qu’elles ne sont pas suffisantes et claires pour sauter le pas. Même si les connaissances des Français sur les panneaux photovoltaïques ont progressé, certaines idées reçues persistent : près de 20% estiment que leur région manque d’ensoleillement pour envisager cette solution. Parmi ceux-ci, près de 60% vivent dans le Nord du pays. Par ailleurs, 1 répondant sur 10 ne saurait pas savoir vers qui se tourner en cas de casse ou détérioration des panneaux. Si ce type de dispositifs peut offrir de vrais avantages économiques et écologiques, il est indispensable de casser certaines idées reçues sur la durée de vie, l’impact économique ou encore l’accompagnement et l’entretien des équipements.

“Si l’autoconsommation séduit de plus en plus, la France figure pourtant parmi les pays européens les plus en retard sur le sujet. Plus que jamais, nous devons faire bouger les lignes avec toutes les parties prenantes pour donner un vrai élan à la transformation du parc. D’un côté, en levant le voile sur certaines idées reçues, par exemple le niveau d’ensoleillement : les pays du Nord bénéficient du meilleur taux d’équipement alors qu’ils ne comptent pas parmi les régions les plus ensoleillées. De l’autre, l’enjeu de décarboner l’habitat français poussant à plus d’électrification dans ce contexte de hausse des prix doit inciter le gouvernement à augmenter les aides en faveur des installations solaires. Elles sont gages d’économies, d’indépendance et de sobriété énergétique ”, ajoute Philippe Notargiacomo.

Source : HomeServe