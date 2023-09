Immobilier neuf : L’ambition bas carbone de Nexity validée par la SBTI

L’urgence climatique appelle une modification en profondeur des métiers de l’aménagement, de la promotion et de l’exploitation des bâtiments. Nexity porte depuis plus de 20 ans une vision ambitieuse de la ville durable et abordable. Un engagement qui lui a permis d’obtenir dès 2021 une première certification par la SBTI alignée sur les accords de Paris « well below 2°C » à horizon 2030.

Une trajectoire carbone ambitieuse

En 2022, le Groupe s’est fixé une ambition bas carbone portée par sa stratégie Climat et Biodiversité et soumise au vote de ses actionnaires (« Say on Climate and Biodiversity ») en Assemblée générale le 18 mai 2022. En juillet 2023, cette ambition a été validée par la SBTI, une certification permettant de contenir le réchauffement climatique à 1,5°C.

Pour relever le défi climatique, Nexity s’était fixé 4 objectifs en 2022 : obtenir -42% d’émissions de CO2 par m² livré en 2030 vs 2019 pour l’activité de promotion (prise en compte de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, des matériaux mis en œuvre à l’énergie consommée pendant 50 ans; obtenir -47% d’émissions de CO2 en 2030 vs 2019 pour ses sites administratifs ; avoir 150 copropriétés rénovées soit 10 000 logements et 3,5 millions de m² tertiaires gérés bas carbone pour ses services d’ici 2025 et avoir 100% de ses collaborateurs formés à la Fresque du climat fin 2024.

En prenant en compte l’ensemble des émissions du groupe, l’ambition représente une réduction de 36% des émissions de CO2 en valeur absolue entre 2019 et 2030.

Une ambition RSE au cœur de la stratégie de Nexity

Pour l’activité de promotion, la trajectoire carbone est d’un niveau 10% meilleur que la réglementation française sur le poids carbone des bâtiments neufs (RE2020) déjà très exigeante au niveau européen.

Après avoir surperformé la RE2020 de 10% dès 2022, Nexity va encore au-delà en atteignant -20% dès le premier semestre 2023. Enfin, Nexity rejoint en 2023 la Net Zero Initiative Real Estate pour contribuer à créer le référentiel permettant de définir les actions à mener dans le secteur de l’immobilier pour contribuer à la neutralité planétaire et notamment les émissions évitées et séquestrées.

L’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité et des ressources sont également au cœur de la stratégie de Nexity. La démarche RSE du Groupe se nourrit aussi de l’attention portée aux signaux faibles qui modèlent l’avenir du secteur.

« Face à l’urgence climatique, nous avons accéléré dès 2022 sur le climat et la biodiversité selon une trajectoire encore plus ambitieuse et nous sommes très fiers de cette reconnaissance obtenue du SBTi en 2023. Nous souhaitons conserver un temps d’avance en faisant monter en compétence tous les métiers de l’entreprise sur le défi environnemental et en inventant de nouveaux modèles pour proposer des solutions bénéfiques à toutes nos parties prenantes », précise Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity.

*L’initiative Science Based Targets (SBTI) a été créée en 2015 via un partenariat entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF), et de manière concomitante à la signature des Accords de Paris. Cet organisme a pour vocation d’encourager les entreprises dans leur réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de lutter contre le changement climatique de manière efficace