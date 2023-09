Nomination : Ollivier Guilbaud, nouveau Directeur général de l’EPA Sénart

L’EPA Sénart, chargé de l’aménagement et du développement des 10 communes de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de Sénart, sur le territoire de l’Agglomération Grand Paris Sud, accueille Ollivier Guilbaud au poste de Directeur général.

Il succède à Aude Debreil, – dont il assurait l’intérim depuis son départ en mars dernier – après avoir occupé les fonctions de Directeur général adjoint à l’Aménagement et à la Prospective de l’EPA Sénart depuis janvier 2020.

Vers une stratégie urbaine plus dense, moins consommatrice d’espaces naturels

« Présent depuis plus de trois ans maintenant au sein de l’EPA Sénart, c’est un honneur de prendre aujourd’hui la direction générale de cet Établissement qui fête son cinquantième anniversaire. Je suis plus que jamais déterminé à relever les grands défis auxquels doit faire face notre territoire. Adopter une stratégie urbaine plus dense, moins consommatrice d’espaces naturels et favorable à des modes de vie décarbonés n’est plus une option, mais une ardente obligation », explique Ollivier Guilbaud. Les 3 projets partenariaux d’aménagement*, en cours d’élaboration – le premier à l’échelle de l’OIN de Sénart, le second dédié au site de Villaroche, en partenariat avec la commune de Réau, les agglomérations Grand Paris Sud et Melun Val de Seine, et enfin, le PPA en faveur du Clos Saint-Louis, avec la commune de Dammarie-les-Lys, et l’agglomération Melun Val de Seine – témoignent d’un changement de paradigme, afin de préparer l’avenir sur la base des orientations stratégiques de l’État et du projet de territoire des collectivités. »

Diplômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris, Ollivier Guilbaud a débuté sa carrière en SEM Parisiennes (SOPAREMA puis SEMAVIP) avant de rejoindre la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise en tant que Directeur de l’urbanisme au moment de la fermeture de l’EPA de Cergy. Il occupe ensuite le poste de Directeur délégué de l’AFTRP (devenue Grand Paris Aménagement), où il pilote notamment les opérations de l’ex-ville nouvelle d’Evry avant de rejoindre, en 2012, l’Établissement Public Foncier des Yvelines en tant que Directeur général adjoint, puis Directeur général par intérim. Ollivier Guilbaud était depuis janvier 2016 Directeur général adjoint au Conseil départemental des Yvelines.

A la tête de la Direction générale adjointe des territoires, il avait sous sa responsabilité les directions des mobilités, de l’ingénierie foncière et immobilière, du développement, et de l’environnement. Après avoir rejoint l’EPA Sénart, en janvier 2020, en qualité de Directeur général adjoint à l’Aménagement et à la Prospective auprès d’Aude Debreil, il assurait depuis mars 2023, la direction générale par intérim de l’établissement public.

* Le Projet Partenarial d’Aménagement est un contrat mobilisable par les collectivités territoriales pour accélérer et faciliter, avec le concours de l’État, l’émergence d’opérations d’aménagement complexes destinées à répondre aux objectifs de Développement Durable. Cet outil d’aménagement, créé par la loi ELAN de 2018, peut associer des acteurs publics et privés. Il peut s’articuler aux projets de territoires existants et permet la déclinaison opérationnelle des objectifs et projets inscrits dans les documents stratégiques de planification, PLU, PLH, SDRIF…