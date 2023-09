Immobilier neuf : Pour accélérer son développement, LP Promotion lève 34 M€ malgré un environnement compliqué 

Le groupe LP Promotion, promoteur privé à l’écoute des territoires depuis près de 30 ans, obtient un financement corporate global d’un montant de 34 M€ auprès des banques CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES et ARKEA.

Un promoteur au cœur des régions

Présents aujourd’hui en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, en Auvergne Rhône-Alpes et au Pays de la Loire, LP Promotion connaît depuis sa création une croissance maîtrisée sur le marché de l’immobilier résidentiel au cœur des régions.

Etendre son maillage territorial et diversifier ses futurs projets immobiliers

Cette levée de fonds permettra au Groupe d’accélérer le déploiement de son plan stratégique, que ce soit par le renforcement de ses positions existantes, notamment par le doublement de son agence en Île-de-France, l’extension de son maillage territorial ou la diversification de ses futurs projets immobiliers.

Pour Pierre Aoun, Directeur Général du Groupe LP Promotion : « Nous tenons à remercier nos partenaires de longue date et co-preneurs fermes, les banques CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES et ARKEA, pour leur confiance renouvelée et ce malgré un environnement compliqué. Cela confirme la pertinence de notre modèle économique et la grande qualité de nos projets qui s’adaptent à chaque territoire et répondent aux enjeux de la ville de demain. »

Un promoteur engagé

2ème promoteur national à être labellisé « Engagé RSE » en 2018 (norme ISO 26000), LP Promotion, en tant que « promoteur des territoires », est pleinement engagés depuis 2018 dans l’accompagnement à la transition sociale et environnementale. En mars dernier, le Groupe a ouvert un nouveau chapitre en devenant Société à Mission, s’appuyant sur sa Raison d’Être « conjuguer habitat et services durablement pour contribuer à la fabrique d’une ville accessible, dynamique et sereine ». Des personnalités reconnues, comme Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité (2014 – 2016), en tant que Présidente, composent le Comité de Mission. Cette instance indépendante rendra chaque année un rapport de mission annexé au rapport de gestion.