Immobilier : Foncia lance le mandat de gestion locative sans engagement de durée

Pour tous les propriétaires hésitants mais désireux de confier leur bien en gestion locative, Foncia lance le mandat sans engagement de durée minimum pour toute mise en gestion locative d’un nouveau bien. Cette offre inédite dédiée aux nouveaux clients propriétaires bailleurs ayant signé un mandat de gestion locative leur permet de résilier celui-ci à tout moment, sans motif et sans indemnité.

Une campagne déployée au sein de toutes les agences Foncia proposant de la gestion locative

Ayant rencontré un large succès lors du lancement en 2021 de son mandat de vente exclusif sans engagement de durée minimum en transaction, Foncia réaffirme sa volonté de proposer des offres et des services toujours plus innovants et décline le dispositif en gestion locative pour les propriétaires bailleurs.

Foncia offre ainsi, sur l’ensemble du territoire français où elle est présente avec 600 agences, la possibilité à tous ses nouveaux clients propriétaires bailleurs, qui signeront un contrat de gestion locative entre le 15 septembre 2023 et le 16 octobre inclus 2023, de résilier leur contrat à tout moment, sans motif et sans pénalité.

Foncia, une entreprise qui continue à innover

En ligne avec sa culture d’innovation, Foncia a toujours osé se réinventer pour répondre au mieux à l’évolution des attentes de ses clients. Ce mandat sans engagement de durée minimum s’inscrit dans sa stratégie globale pour proposer des outils et des services novateurs au service de sa clientèle.

Foncia propose, par exemple, depuis plus de 40 ans sa garantie loyer impayé (GLI) à travers laquelle l’entreprise s’engage financièrement, sans s’adosser à une compagnie d’assurance, auprès des propriétaires et leur assure une sécurisation de leurs revenus locatifs en cas de défaillance du locataire, dès le 1er jour d’impayé, sans aucun délai ni franchise. Également, les clients de Foncia, propriétaires bailleurs et locataires, ont accès à l’application MyFoncia, un espace personnel simple et sécurisé qui permet notamment de suivre son solde en temps réel et d’accéder partout à l’ensemble de ses documents.

« La confiance s’acquiert dans la durée, particulièrement pour les propriétaires bailleurs qui l’accordent à un professionnel pour la gestion de leur bien. Il est donc important de laisser à nos futurs clients la liberté de choix : rester avec nous parce qu’ils sont satisfaits et uniquement pour cette raison. Nous démontrons à travers cette offre, disruptive sur le marché de la gestion locative, notre volonté de nous renouveler et d’assurer le meilleur service client. C’est pourquoi, elle sera enrichie d’offres complémentaires prochainement. », Arnaud Dufour, Directeur Marketing, Digital & Expérience Clients Foncia.

Foncia communique sur l’offre

Durant un mois, Foncia va déployer une communication 360° pour promouvoir son offre : affiches en agence, campagne d’emailing, posts sur les réseaux sociaux de la marque, communication sur le site Foncia.com ainsi que sur MyFoncia.