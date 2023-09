De plus en plus d’opérateurs abandonnent des opérations

Tous les indicateurs de la filière du logement neuf sont au rouge alterte la FPI (fédération des promoteurs immobiliers)

L’offre et la demande sont en chute libre : au second semestre 2023, les mises en vente baissent

fortement (-28,8%), tout comme les ventes (-30,8%).

Si la baisse des ventes sur trois mois semble se stabiliser (-34,63% au T1 2023 et -30,2% au T2 2023), celle des mises en ventes s’accélère (-24,8% au T1 2023 et -37,9% au T2 2023).

Ce résultat vient confirmer un constat : ne trouvant plus d’acquéreurs, de plus en plus de promoteurs abandonnent des opérations.

La hausse des coûts de construction, puis la hausse continue des taux désolvabilisent progressivement les ménages : acquéreurs et investisseurs particuliers ont déserté les bureaux de vente.

Les ventes totales décrochent à nouveau, pour la deuxième année consécutive.

Le nombre de logements vendus au plus bas

Le nombre de logements vendus s’établit, sur l’ensemble du semestre, à 46 448 logements, un niveau inférieur à celui du premier semestre 2020 (58 697 logements), au plus fort de la crise Covid.

« Alors que nos concitoyens peinent à se loger, à l’instar des étudiants qui vivent un vrai calvaire pour trouver un logement, la passivité des pouvoirs publics accentue le tarissement de l’offre nouvelle, nécessaire à la fluidité du parcours résidentiel, explique Pascal Boulanger, président de la FPI France. Si rien n’est fait, ce sont près de 80 000 logements qui manqueront à l’appel cette année. 4 milliards d’euros de recettes fiscales en moins pour l’État, 300 000 emplois en moins en 2024 et 2025, un marché du travail qui se sclérose… une spirale mortifère s’est enclenchée. Des mesures concrètes et robustes à effet immédiat sont vitales pour les Français. »

« On s’attend d’ici 2025 à 300.000 pertes d’emplois, à peu près 150.000 dans le bâtiment, et 150.000 dans tout ce qui gravite autour, bureaux d’études, promoteurs, assureurs, etc. » Pascal Boulanger, président FPI

Faire reposer l’offre locative nouvelle sur les seuls investisseurs institutionnels, une perspective illusoire

Alors que la crise s’installe durablement et que les besoins de logements sont criants, vouloir faire reposer la production de logements locatifs sur les seuls investisseurs institutionnels est pure illusion.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Que la source provienne de l’Observatoire de la FPI ou de l’IGF (Inspection générale des finances), les ventes nettes aux investisseurs particuliers de logements éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel étaient de l’ordre de 50 000 à 60 000 en moyenne annuelle entre 2015 et 2022.

À titre de comparaison, les ventes en bloc des promoteurs à destination des investisseurs institutionnels se situent en moyenne annuelle sur la même période autour de 6 000 logements.

La comparaison est sans appel. Par ailleurs, soumis comme tous les investisseurs aux aléas des taux d’intérêts, les investisseurs institutionnels ne sont pas en situation de prendre pleinement le relais des investisseurs particuliers.

« En tant que maire d’une ville qu’il a dynamisée, le nouveau Ministre Patrice Vergriete sait que le logement est un des premiers leviers de l’aménagement du territoire et mérite autant d’attention que la politique de réindustrialisation, poursuit Pascal Boulanger. Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement. ».

Et de reprendre : « Nous ne pouvons pas faire reposer la production de logements locatifs uniquement sur le recours à des SCPI, alors même que la collecte marque le pas depuis le début de l’année et que de nombreux Français voient dans l’investissement locatif un moyen d’assurer, notamment, un complément de retraite et la satisfaction de pouvoir loger des ménages. Nos propositions sont sur la table. Nous appelons le gouvernement et les parlementaires à s’en saisir enfin.» À bon entendeur…