Immobilier : Laforêt immobilier recrute plus de 1 000 collaborateurs dans toute la France

Afin de répondre aux nouvelles attentes des Français en matière d’immobilier, le réseau Laforêt accélère ses recrutements. Parmi les principaux critères de recrutement : la capacité du candidat à s’intégrer dans un réseau porté par les valeurs de l’humain et du collectif, ainsi qu’une excellente connaissance du tissu local.

Recruter et former pour relever le défi de l’évolution des métiers de l’immobilier

L’enseigne souhaite ainsi investir toujours plus dans l’humain pour renforcer sa diversification « métiers » et conquérir de nouvelles parts de marché, alors que le secteur est en pleine évolution. Au total, ce sont plus de 1 000 talents dans toute la France que le réseau recherche, pour des postes couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière : conseiller(ère) vente ou location, assistant(e) commercial(e), gestionnaire, comptable, responsable d’agence, etc. Des offres à pourvoir en CDI, en apprentissage ou en tant qu’indépendant.

Laforêt recrute des talents, pas des CV !

Plus que les diplômes, ce sont les compétences du candidat ainsi que sa connaissance du terrain qui sont examinées. Avec un réseau de 720 agences franchisées sur l’ensemble du territoire national et ultramarin, Laforêt dispose en effet d’un large maillage géographique qui fait de lui une enseigne de proximité. La connaissance du tissu local est ainsi un atout supplémentaire pour des candidats qui souhaitent exercer un emploi proche de leur domicile.

En reconversion professionnelle ou experts du secteur immobilier, tous les profils sont les bienvenus. Laforêt souhaite avant tout intégrer des personnalités en phase avec ses valeurs d’engagement, de convivialité et d’efficacité. Le réseau accompagne les candidats pour les faire monter en compétences grâce à son offre complète de formation adaptée aux métiers de l’immobilier.

140 modules de formation pour accompagner les talents dans leur parcours professionnel

Cette année encore, Laforêt se positionne parmi les meilleurs employeurs de France de sa catégorie, selon le trophée du magazine Capital. L’humain et la solidarité sont en effet au cœur de sa culture d’entreprise et les dirigeants d’agence accordent une attention particulière à l’évolution professionnelle de leurs équipes.

Plus de 140 modules de formation, en présentiel et en e-learning, leur sont proposés, ainsi que des podcasts métiers et des webinaires sur les outils et techniques de l’immobilier. Des formations pour développer leur savoir-faire et leur savoir-être, mais aussi pour acquérir toute l’expertise nécessaire à l’exercice du métier.

Montée en compétences, possibilité de télétravail, mise à disposition d’outils innovants adaptés aux carrières de l’immobilier, politique de rémunération attractive… Le réseau Laforêt met tous les atouts de son côté pour recruter, valoriser et fidéliser les meilleurs experts du secteur !

« L’immobilier est un secteur dynamique, au cœur des grandes mutations contemporaines, telles que l’écologie ou la digitalisation. Aujourd’hui, nous recherchons de nouveaux talents pour accompagner ces évolutions, et renforcer encore nos expertises métiers, partout en France. Comme toujours chez Laforêt, nous misons sur l’humain pour offrir à nos clients le meilleur service immobilier », conclut Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.