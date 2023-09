Les agences immobilières Nestenn et Cop1 unissent forces pour soutenir étudiants en détresse via une collecte de dons du 25 septembre au 07 octobre 2023.

En raison d’un contexte d’incertitude économique générale, d’une crise sanitaire sans précédent, d’un post-Covid-19 anxiogène, d’un pouvoir d’achat en berne, les étudiants sont touchés de plein fouet ! Leur situation au quotidien s’est largement détériorée ! Aujourd’hui 15% à 20% d’étudiants ne mangent pas à leur faim ou sont en situation de précarité !

Le jeune Benjamin FLOHIC, co-fondateur et président de l’association Cop1 (association créée par des jeunes pour d’autres jeunes) l’a bien compris, il faut d’urgence aider les étudiants en situation d’indigence. Il a donc sollicité le réseau d’agences immobilières Nestenn, pour lancer conjointement une opération de grande collecte, dans le but de secourir les étudiants victimes de précarité.

Olivier Alonso le président du réseau Nestenn et Delphine Rouxel, son directeur général, ont répondu présents !

Nestenn s’engage chaque année pour une cause humainement fondamentale, via Nest’aime !

Rappelons que le réseau Nestenn a créé en 2019 l’engagement Nest’aime, mouvement de solidarité porté par les agences immobilières du groupe envers de grandes causes humanitaires, dont les principes fondamentaux sont l’altruisme et la bienveillance. Cette année, c’est aux côtés de l’association Cop1 pour lutter contre la précarité des étudiants, que Nest’aime va œuvrer !

En 2020, Nest’aime a soutenu les Restaurants du Cœur, en 2021 a agi pour le compte de deux associations d’enfants aux maladies rares, et en 2022, ce fût la participation active au don de sang, sur le plan national.

L’association COP1 quant à elle, agit sur le terrain de la précarité !

L’association Cop1 est la première association en France qui aide par et pour les étudiants.

Elle est née, à la suite du Covid 19, de plusieurs constats : les étudiants ont des problématiques pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger, pour travailler, ou encore pour avoir accès aux moyens de communication ou de soins.

Cette association apartisane et indépendante intervient auprès des étudiants dans le besoin pour leur porter assistance : distributions gratuites de denrées alimentaires, de vêtements, de produits d’hygiène, procuration d’accès aux droits, aux soins gratuits, à la culture, au sport, à l’emploi ainsi qu’à de multiples activités de premières nécessités.

L’engagement au quotidien de nombreux bénévoles fait que Cop1 participe activement à l’accompagnement, à l’orientation, au suivi de milliers d’étudiants.es vers un mieux vivre dans la dignité et un mieux-être dans la société !

Face à l’ampleur de la précarité étudiante, l’association Cop1 en quelques chiffres :

12 700 paniers distribués par mois au niveau national

13 distributions par semaine

2 100 bénévoles dans 16 communes

+ 700 ateliers et activités chaque année

En effet, selon l’enquête annuelle de 2022 de Cop1 auprès des étudiants.es bénéficiaires en situation de précarité, il est à noter, entre autres, que 22% des étudiants.es déclarent avoir de grosses difficultés financières et ne peuvent faire face à leurs dépenses alimentaires, de logement ou de charges, que 13% des étudiants.es déclarent ne pas manger à leur faim ou encore que 40% des étudiants sont obligés de travailler en parallèle de leurs études.

Nestenn s’engage dans une collecte coup de poing, du 25 septembre au 07 octobre 2023 !

Pour venir en aide aux étudiants, des centaines d’agences Nestenn vont collecter des dons de particuliers ou d’entreprises, du 25 septembre au 07 octobre 2023, pour les remettre ensuite à l’association Cop1. Cop1 procèdera alors à la distribution protocolaire.

L’objectif de cette opération en binôme – Nestenn et Cop1 – est de dynamiser la population des quartiers des communes où sont implantées les agents immobiliers du réseau Nestenn, pour soutenir les étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté.

Qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, ou encore de commerçants de la ville en question, ils pourront tous déposer auprès de l’agent immobilier Nestenn de leur commune, leurs dons !

Quels sont les dons éligibles à déposer aux agents immobiliers Nestenn ?

Concernant les dons alimentaires, les donateurs pourront remettre aux agents immobiliers Nestenn, des denrées sèches, comme des céréales, des pâtes, du riz, des féculents, des boîtes de conserve, de la farine, du sucre, du café, des assaisonnements (huile, vinaigre, sel, poivre, moutarde, …), des coulis et sauces, des biscuits, friandises et chocolats, du lait longue conservation, etc.

Pour les produits d’hygiène, seront bienvenus : savonnettes, savon liquide, gel douche et shampoing, coton, lingettes, brosses à dents et dentifrice, protections féminines, … et par exemple en matière de vêtements, des blousons et des manteaux, des doudounes, des jupes ou robes, des pantalons, des chemises, des t-shirts, des pullovers, des chaussettes et des chaussures. (Liste non exhaustive).

Pour que le particulier ou les entrepreneurs trouvent facilement l’agence Nestenn à proximité de leur environnement, cliquez sur le lien suivant : www.nestenn.com.

« La France compte entre 3.7 et 7 millions de personnes en grave situation de précarité. Depuis quelques années, l’insuffisance des moyens d’existence touche de nouvelles catégories sociales dont les étudiants.es. La France recense 2 275 000 étudiants.es et le nombre d’étudiants.es dits « pauvres » est estimé entre 45 000 et 100 000. Aujourd’hui on compte 1 étudiant sur 5 sous le seuil de pauvreté. Pour Nestenn, soutenir cette catégorie de la population est indéniablement un moyen de renforcer notre rôle social et sociétal auprès de ceux qui seront nos potentiels futurs collaborateurs, nos collègues ou encore nos clients de demain », explique Olivier Alonso, président du réseau d’agences immobilières.

« Le constat de la précarité étudiante est alarmant puisque nos bénéficiaires ont moins de 25 ans, que 74% d’entre eux sont des jeunes filles, que 80% des étudiants qui nous sollicitent ne sont pas boursiers, soit parce qu’ils sont en rupture familiale, soit parce qu’ils sont étrangers », ajouter Benjamin Flohic. Et de poursuivre : » Nous remercions sincèrement les futurs donateurs (particuliers, sociétés, commerçants, structures associatives, …) dans le cadre de l’opération Nest’aime-Cop1 pour réaliser ensemble un enjeu de taille : remplir les frigos de nos étudiants et leur mettre un pull sur le dos !