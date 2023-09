Comment les Proptech vivent-elles le changement de paradigme du marché immobilier ? Vincent Deruel, directeur des études chez Xerfi, répond à cette question au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, en s’appuyant sur son étude réalisée sur les Proptech face au retournement du marché.

Qu’est-ce qu’une Proptech ? Une start-up dans l’immobilier qui a construit son modèle sur les nouvelles technologies. « Notre étude se base sur 430 Proptechs. Après une phase dorée, sur un marché haussier sur lequel les investisseurs avaient des fonds à placer, la donne a changé sur les débouchés et sur les possibilités de levée de fonds en 2023. »

Les proptechs à faible taux de commission et celles dans le neuf souffrent

Tout le secteur est fragilisé mais celles qui sont le plus exposées sont celles qui subissent de plein fouet la conjoncture comme les néo-agences immobilières, avec leurs taux de commission très bas et leur parcours digitalisé, ou celles qui opèrent dans le neuf, compte tenu de la très forte dégradation de l’activité dans la promotion.

… résistent dans le rénovation énergétique et l’investissement locatif

« Nous avons encore peu de chiffres pour l’instant sur la mortalité de ces entreprises. » Celles qui s’en sortent le mieux ? Il reste un potentiel de croissance réel, à court et moyen terme, pour certaines d’elles notamment sur des segments porteurs comme la rénovation énergétique et surtout pour celles qui sont positionnées sur l’accompagnement des particuliers (audit, estimation du reste à charge, démarches administratives pour l’obtention des aides, suivi des travaux…) à l’image de Cozynergy, Carb0n et Heero.

Autre secteur porteur, celui de l’investissement locatif, notamment pour les Proptech qui cherchent, à travers des plateformes, à démocratiser le placement dans la pierre grâce à de nouveaux canaux de financement, à l’instar de Iroko ou Bricks.co mais aussi pour celles qui veulent simplifier le parcours client à travers des solutions clés-en-main comme Masteos ou Beanstock.

La constructiontech tire son épingle du jeu

La constructiontech, et plus spécifiquement la construction hors site avec des acteurs qui intègrent une forte dose de numérique, à l’image de Cyme, Muance ou encore Vestack, tire son épingle du jeu. Ce modèle est vertueux à plusieurs égards : il participe à l’amélioration de la productivité et à la réduction de l’empreinte carbone dans la construction.