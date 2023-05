Immobilier : Septeo acquiert le groupe Consortium immobilier

Le Groupe Septeo, l’un des principaux éditeurs français et européen de solutions logicielles pour les métiers du droit, de l’immobilier et des entreprises, poursuit sa stratégie de création d’une chaine de valeur dans le secteur de l’immobilier avec l’acquisition du groupe Consortium Immobilier. Avec cette acquisition, le groupe se positionne comme le troisième éditeur français de logiciels pour les acteurs de l’immobilier.

Le Groupe Consortium Immobilier est une plateforme immobilière créée en 2004, qui propose et rassemble l’ensemble des outils et nouvelles technologies au service des professionnels de l’immobilier et des particuliers. Il compte notamment une base de données qualifiée de plus de 460 000 acheteurs et vendeurs. Il a réalisé un Chiffre d’Affaires de 3,1M€ en 2022 et compte plus de 15 000 utilisateurs au quotidien.

Le Groupe Consortium Immobilier offre au groupe Septeo une solution de gestion de la relation client (CRM) de transaction full web ainsi que des services de générations de leads.



Septeo immobilier équipe aujourd’hui plus de 16 000 agences immobilières et 2 300 administrateurs de biens et est en mesure de couvrir tout le spectre de la transaction, de la prise du mandat jusqu’à l’acte authentique et ainsi d’apprécier l’évolution des données notamment en matière de prix pour pouvoir proposer à ses clients une vision très précise du marché immobilier.

Des outils adaptés pour agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics et notaires

Cette acquisition confirme l’ambitieuse politique de croissance externe du groupe Septeo dans le secteur de l’immobilier après les acquisitions de Netty et de Kinaxia au second semestre de 2021 et de DP Logiciels en novembre 2022.

Acteur majeur de la digitalisation des métiers de l’immobilier, Septeo déploie toutes ses compétences pour offrir aux agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics et notaires, des outils adaptés aux nouvelles exigences du marché, ainsi qu’aux nouveaux usages des particuliers.

« Avec l’acquisition du groupe Consortium Immobilier, nous nous positionnons comme un des leaders français des solutions et services pour les acteurs de l’immobilier. Grâce au savoir-faire important des équipes de Consortium notamment sur la partie CRM et captation de leads, nous continuons de renforcer notre chaine de valeurs unique et globale pour les acteurs de l’immobilier. Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes de consortium Immobilier au sein du collectif Septeo« , se félicite Jean-Pierre Domingo, directeur général Septeo Immobilier.