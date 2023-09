Monpazier : Somptueux domaine équestre dans la vallée du Lot, aux portes du Périgord

Immobilier Monpazier : Maison et centre équestre de 13 pièces et 530 m², avec une écurie et une carrière de 347 m² comprenant 9 boxes, cherchent preneur.

Dans la vallée du Lot, aux portes du Périgord et au calme absolu, ce somptueux domaine équestre s’étend, en position dominante, sur plus de 20 hectares de prairies et de bois.

La vaste maison de Maître se développe sur près de 350 m² et offre 4 chambres dont une magnifique suite parentale de près de 50 m², une grande cuisine avec salle à manger de près de 45 m², cave à vin, lingerie, véranda, piscine…

Dans l’ancienne poulinière, un espace détente avec bar, cheminée et sauna vous accueillera après les longues promenades dans les collines environnantes et une maison totalement indépendante de 120 m² accueillera famille et amis.

Des infrastructures pour les équidés

Les équidés ne sont pas oubliés dans ce domaine d’exception : 2 selleries, une écurie de 347 m² comprenant 9 boxes, douche, garage, atelier, une carrière Toubin Clément de 25 m sur 60 est drainée, éclairée et arrosée (8 jets, réserve d’eau de pluie). Rond de longe avec arrosage 16m de diamètre. Manège couvert de 20 m sur 40, drainage et arrosage (6 jets sur réserve d’eau de pluie), pré-équipé pour un éclairage.

Des chemins de promenades équestres sont à proximité immédiate et dans la propriété. Enfin, un lac de 5 000 m² dans une pinède non attenante de 3,5 hectares vient compléter ce domaine unique et dans un état d’entretien absolument irréprochable.

Un domaine presqu’autonome sur le plan énergétique

Côté énergie, 28 panneaux solaires produisent une grande partie des besoins en électricité nécessaire au fonctionnement de la propriété, le surplus est revendu à hauteur d’environ un tiers de la production.

Pompe à chaleur Air/Eau pour la maison de Maître installée début 2023.

Son prix : 2 350 000 €. Pour avoir plus de renseignements, rendez-vous sur midipyrenees-sothebysrealty.com.