Dans un contexte marqué par des défis majeurs pour le marché immobilier, le réseau Guy Hoquet l’Immobilier et la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) unissent leurs forces à travers la signature d’une convention nationale d’un nouveau genre, avec la création d’une adhésion militante. Cette démarche vise à fédérer et à unir les acteurs du secteur autour d’un syndicat puissant, afin de parler d’une seule voix aux pouvoirs publics, peser dans le débat sur le logement, et défendre avec force la profession d’agent immobilier.

La convention signée par Guy Hoquet et la FNAIM est construite autour d’une innovation : « l’adhésion militante », une initiative portée par Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier, et Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Le cube jaune symbole d’une profession en plein renouveau

Cette adhésion, approuvée lors de la dernière assemblée générale de la FNAIM, est proposée pour une cotisation mensuelle de 49€HT.

Elle permet aux franchisés de Guy Hoquet d’arborer l’emblématique Cube Jaune, de soutenir les actions de la fédération, et d’être régulièrement informés tant sur le plan du lobbying effectué par cette instance, que sur celui du cadre juridique qui règlemente l’intermédiation en immobilier.

« En ces temps chahutés pour le logement, il est essentiel de se rassembler pour défendre les intérêts de la profession d’agent immobilier et ceux des Français pour une politique du logement accessible à tous. La création d’une ‘adhésion militante’ pour le réseau Guy Hoquet est la concrétisation d’une collaboration fructueuse avec la FNAIM. Je suis convaincu que notre initiative apportera une valeur ajoutée significative à la profession et ouvre la voie à une nouvelle façon d’agir pour soutenir l’action syndicale », déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Loïc Cantin, président de la FNAIM, souligne : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec le réseau Guy Hoquet l’Immobilier. L’adhésion ‘militante’ reflète notre engagement envers un secteur immobilier plus fort et plus uni. Elle permettra aux agents immobiliers de Guy Hoquet, mais aussi à tous les autres agents immobiliers, indépendants ou en réseau, de bénéficier d’un soutien renforcé et d’une information régulière sur les enjeux juridiques et les actions de lobbying menées par la FNAIM notamment. »

Zoom sur les services inclus dans l’adhésion militante

Cette convention nationale, signée entre la FNAIM et Guy Hoquet l’Immobilier met en lumière l’importance de la coopération et de la mobilisation du secteur immobilier.

Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour tous les agents immobiliers, qui contribueront ainsi à un secteur plus puissant et plus audible.

Les services inclus dans la convention Guy Hoquet x FNAIM pour l’adhésion militante :

– utilisation du Logo FNAIM (vitrine, courriers, documents contractuels, etc.),

– veille juridique trimestrielle

– offre de formations labellisées « ESI »

– newsletter trimestrielle sur les actions menées par la Fédération

– participation aux Assemblées générales de Chambre FNAIM locale (avec voix

délibérative),

– participation aux évènements de la Chambre FNAIM locale