Nouveau projet résidentiel du Groupe Giboire situé avenue de la Mer à La Baule, « Canopée » bénéficie d’une situation idéale et rare, en léger retrait de l’animation du front de mer, sur un site à mi-chemin des axes principaux que sont les avenues De Gaulle et Lajarrige.

Des appartements avec de larges terrasses vue mer ou pinède

La résidence, composée de deux immeubles de 7 étages, sera ainsi en parfaite liaison avec les plages et les principaux centres d’intérêt de la ville comme les commerces et la gare.

Les 48 appartements, du T2 au T6, bénéficieront tous d’aménagements de grande qualité et d’un prolongement vers l’extérieur grâce à de larges terrasses avec vue mer ou sur la pinède. Ils devraient être livrés fin 2025.

© Groupe Giboire – Kreaction -2Pixels

« C’est une fierté pour notre groupe de porter ce projet qui bénéficie de l’un des derniers emplacements privilégiés sur l’une des plus belles baies du monde : il offre à La Baule un superbe programme, au plus proche des attentes du territoire », se réjouit Michel Giboire, Président du Groupe Giboire.

Les Cimes Bleues : un nouvel hôtel 4 étoiles

Un troisième bâtiment accompagnera ces deux immeubles résidentiels, et deviendra le premier projet hôtelier du Groupe Giboire.

Baptisé « Les Cimes Bleues », ce nouvel hôtel 4 étoiles proposera 100 chambres et de nombreux services haut de gamme, dont un restaurant bistronomique, des salles de séminaires et un SPA. Designé par l’agence Dorothée Delaye, Les « Cimes Bleues » offrira une décoration sport-chic, dans l’esprit baulois. Parés de bois, cuir ou encore pierre naturelle, les lieux sont pensés pour le confort et le bien-être de ses clients.

Le restaurant proposera, toute l’année, une carte uniquement composée de produits frais et locaux. Quant au SPA, ouvert aux clients extérieurs, il proposera lui aussi des soins à base de produits naturels et de proximité, permettant aux clients de profiter de l’art de vivre à La Baule.

« La résidence Canopée s’inscrit pleinement dans le développement durable et harmonieux de La Baule. Ce projet permettra de valoriser davantage le cadre de vie et les atouts de ce quartier en améliorant son aménagement urbain et végétal, en offrant un nouveau parking public et en créant, pour nos concitoyens, de nouveaux espaces autour d’un signal architectural fort et d’une grande élégance.

En outre, ce projet contribue à étoffer notre offre touristique, en quantité comme en qualité, grâce à un nouvel établissement aux prestations raffinées. Cela renforcera l’attrait de notre ville pour les visiteurs et contribuera au dynamisme économique local. », souligne Franck Louvrier, Maire de La Baule, Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire.

La Baule comme point de départ du pôle hôtelier

Avec « Les Cimes Bleues », le Groupe Giboire inaugure la première opération de son nouveau pôle hôtelier. Une nouvelle activité qui s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe, qui en parallèle du développement de nouveaux métiers, le syndic et le coworking, s’ouvre sur de nouveaux territoires : la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen.

« Alors que nous venons de souffler notre 100ème bougie, notre groupe développe de nouvelles activités, dont un pôle hôtelier. Nous ambitionnons ainsi de créer une collection d’hôtels de destination», explique François Giboire, Directeur général du Groupe Giboire.

« Cette nouvelle étape démontre notre dynamisme et notre volonté de diversifier la palette d’activités dans laquelle nous souhaitons apposer le sceau de la qualité et de notre engagement à pérenniser nos ouvrages. Ceci notamment en nous positionnant comme promoteur, investisseur et exploitant, ce qui est très rare, d’autant plus en ces temps incertains. »

Regroupés au sein du pôle « Giboire Hospitality », les futurs hôtels afficheront tous un positionnement haut de gamme, avec une identité propre à chacun. « Ils seront tous fidèles aux engagements du groupe en matière de développement durable, comme en témoigne notre « charte hôtellerie responsable, qui engage l’ensemble du bâtiment, de sa conception à sa gestion, dans une démarche éco-responsable élevée. Chacun des hôtels sera labellisé « Clef Verte », première certification environnementale pour l’hébergement touristique», précise Olivier Biancarelli, Directeur général.

Après « Les Cimes Bleues » à La Baule, qui ouvrira ses portes au printemps 2026, de futurs projets sont déjà à l’étude et seront prochainement lancés en Savoie (73), dans les Alpes-Maritimes (06), au sein de la Tour Bretagne à Nantes (44) ou encore dans le sud Finistère (29).