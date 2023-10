Julie Letremy et Auriane Friggeri, ambassadrices Lockimmo, l’allié digital des professionnels de l’immobilier sont les invitées de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, elles dressent un état des lieux du marché immobilier. Et présentent les évolutions apportées à Lockimmo.io pour aider les clients les agents immobiliers et les professionnels de l’immobilier à booster leur productivité et leur rentabilité.

Intelligence artificielle pour la rédaction automatisée de petites annonces optimisées SEO, plateforme de dépôts des dossiers locataires, vérifications des pièces justificatives, scoring, fin du rapprochement bancaire mannuel… Découvrez les innovations Lockimmo.com . Extraits choisis.

Sur la situation du marché immobilier

« La hausse des taux qui s’est accentuée au cours des 8 premiers mois de l’année rend l’accès à l’investissement immobilier difficile voire impossible pour beaucoup de ménages qui le pouvaient pourtant en 2022« , analyse Julie Letremy, ambassadrice Lockimmo.

« Néanmoins, même si les français ne peuvent plus investir comme avant, ils ont toujours besoin de se loger, constate Auriane Friggeri, ambassadrice Lockimmo. C’est une aubaine pour le marché de la location et l’occasion, à nos yeux, pour beaucoup de professionnels, de développer une nouvelle offre ou de saisir l’opportunité de se renouveler.

Sur le marché de la gestion locative en tension

« Ce n’est un secret pour personne, la loi de l’offre et de la demande n’est plus du tout respectée. Le besoin est croissant tandis que l’offre locative diminue à vue d’œil depuis 2021, reprennent les ambassadrices. Cette baisse complique le travail de nos clients qui font face à des candidats à la location pressants, pressés et parfois même malhonnêtes. Ils doivent donc redoubler d’efforts pour répondre à la forte demande en un temps record et vérifier, encore plus précisément, chaque dossier qu’ils reçoivent, pour s’assurer qu’aucun d’eux n’est frauduleux.«

Les nouvelles problématiques pour agents immobiliers

Les problématiques principales auxquelles les professionnels doivent faire face ? « Un manque de temps, une pression supplémentaire de la part des propriétaires plus exigeants sur le choix du locataire et une concurrence plus accrue avec des acteurs de la transaction immobilière qui tentent, par exemple, de se diversifier » répondent Julie Letremy et Auriane Friggeri. Les agents immobiliers doivent être performants dans le traitement des dossiers et le processus de mise en location, performant dans le développement d’une offre sur mesure et différenciante et enfin, performant dans leur façon de communiquer, aussi bien auprès de leurs clients qu’à l’externe.«

Les innovations que nous développons, en tant que créateur de logiciels immobiliers, ont toutes le même objectif : permettre à nos clients de booster leur rentabilité. Et c’est simple… Julie Letremy et Auriane Friggeri, Lockimmo

Les innovations Lockimmo pour accompagner les pros de l’immo

Pour pallier à la panne d’inspiration des agents immobilier, Lockimmo.io propose désormais une intelligence artificielle permettant de rédiger en un clic des annonces immobilières qualitatives, sans faute et optimisées SEO.

Autre innovation, « une plateforme qui permet aux candidats de déposer leurs dossiers« . « Nous avons ensuite créé un scoring, qui permet de hiérarchiser les candidats en fonction du dossier qui comportaient le plus d’éléments valides. Le professionnel peut ainsi se concentrer sur les 3 dossiers les mieux notés et ne perd plus de temps à consulter, analyser et relancer l’ensemble des dossiers reçus« , précisent les ambassadrices de Lockimmo.

Et de poursuivre : « Cerise sur le gâteau, nous avons développé une technologie qui permet à nos clients de dire adieu aux rapprochements bancaires manuels. La synchronisation bancaire est à nos yeux une innovation révolutionnaire. Son fonctionnement est simple à comprendre : le logiciel reprend automatiquement les données présentes sur votre compte en banque et les intègre de façon sécurisée dans LOCKimmo. Ensuite, chaque transaction est automatiquement matchée : notre client n’a ainsi plus aucune saisie à faire de son côté ! Le solde présent sur le compte est ainsi toujours à jour dans le logiciel !«