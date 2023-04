Avec sa nouvelle version, baptisée, LOCKimmo.io, la suite logicielle de LOCKimmo destinée à la gestion locative facilite encore davantage le travail des professionnels de l’immobilier. Présentation par l’ambassadrice de la marque Julie Letremy au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous d’abord quel est le business de LOCKimmo ?

Julie Letremy : LOCKimmo est un éditeur de suite de logiciels destinée à accompagner efficacement des professionnels de l’immobilier. Un outil particulièrement utile dans le marché que nous connaissons aujourd’hui, où les agents immobiliers se tournent davantage vers la gestion locative.

Mon Podcast Immo : Qu’a donc de plus cette nouvelle version LOCKimmo.io ?

Julie Letremy : Elle est beaucoup plus intuitive et plus automatisée, que la version précédente. Nous proposons une multitude de solutions pour faciliter encore davantage le quotidien des agents : la synchronisation bancaire, le contrôle de la saisie des RIB, la génération automatique des petites annonces via l’intelligence artificielle (sans fautes d’orthographe !), le rapprochement automatique des factures. Toutes ces nouvelles fonctionnalités éliminent pratiquement toute erreur humaine.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donnez-vous aux professionnels qui se lancent dans la gestion locative ?

Julie Letremy : Il faut essayer de se diriger vers un outil qui comprend tout et qui permet de travailler de façon automatisée, donc de gagner du temps tout en ayant conscience d’utiliser un outil qui est fiable et sécurisé.

