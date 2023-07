Immobilier : LOCKimmo s’associe à la SOCAF

LOCKimmo, l’entreprise au chat roux annonce s’associe à un acteur du secteur immobilier, la SOCAF. Avec plus de 50 ans d’expérience, l’entreprise s’affirme comme une référence dans les secteurs de l’assurance, de la garantie financière et de la formation.

L’entreprise LOCKimmo conçoit depuis plus de 17 ans des logiciels immobiliers innovants à destination des professionnels, pour simplifier et automatiser leur quotidien. De son côté, la SOCAF les accompagne grâce à des services d’assurance, de garantie financière et de formations.

Un objectif commun : accompagner efficacement les professionnels de l’immobilier au quotidien

Liées par un même objectif, accompagner au quotidien les professionnels de l’immobilier, c’est tout naturellement qu’elles ont engagé des échanges en juin 2021 pour se découvrir mutuellement et comprendre en quoi elles pourraient s’apporter.

Marine Fievet, à l’époque Responsable commerciale de LOCKimmo et interlocutrice privilégiée de la SOCAF, témoigne des longs échanges qu’elle a eu avec Vincent Rouvrais avant la mise en place officielle du partenariat. Dans un premier temps, Vincent souhaitait en savoir plus sur le logiciel pour pouvoir le recommander à ses adhérents qui souhaitaient s’équiper. Ensuite, une fois la phase de découverte passée, c’est naturellement qu’ils se sont engagés sur la voie du partenariat en constatant qu’ils avaient de nombreux points communs.

“Avant d’initier un quelconque partenariat, nous souhaitions prendre le temps de nous découvrir et d’en apprendre davantage sur nos deux entreprises. Chez LOCKimmo, nous avons pour principe de nous associer exclusivement à des acteurs qui nous ressemblent, avec des valeurs et des objectifs similaires aux nôtres. Et lors de nos échanges, je me suis rendue compte que la philosophie de la SOCAF rejoignait la nôtre, c’est-à-dire : être au service de ses clients et les accompagner au mieux dans leur quotidien de professionnels de l’immobilier.”

Offrir toujours plus de services innovants à ses clients

Une notion clé qui coïncide parfaitement avec la stratégie de l’entreprise qui, depuis 2006, ne cesse de se développer pour proposer un accompagnement toujours plus poussé à ses utilisateurs. L’entreprise au chat roux tient d’ailleurs son slogan “L’allié digital des pros de l’immobilier” de sa volonté d’offrir toujours plus de services innovants à ses clients.

Marine Fievet poursuit d’ailleurs en expliquant en quoi un partenariat avec un acteur du secteur de l’immobilier tel que la SOCAF pouvait être, à ses yeux, bénéfique pour les clients de LOCKimmo. “La SOCAF travaille depuis plus de 50 ans aux côtés des professionnels pour leur offrir des services de caution, de garantie financière et de formations. Ces services sont, aujourd’hui, indispensables pour que nos clients puissent exercer et pérenniser leur activité. Pouvoir nous associer à elle et accompagner, dès le début, nos futurs clients dans la création et le développement de leur société était une véritable opportunité qui s’inscrivait parfaitement dans notre nouvelle stratégie de développement en 2022.”

LOCKimmo a connu un véritable pic de croissance ces dernières années, notamment grâce à l’évolution et au développement de sa suite logicielle et applicative. Après avoir sorti sa toute nouvelle solution dédiée à la gestion locative, elle souhaite en 2023 s’affirmer sur le marché de l’immobilier et se diversifier en s’entourant d’acteurs à taille humaine dont les objectifs s’inscrivent dans la même lignée que les siens. De par son expertise et les services qu’elle propose, la SOCAF était un candidat idéal pour offrir une nouvelle expérience à ses utilisateurs.

Une offre exclusive qui découle d’un objectif commun

Pour officialiser leur collaboration, les deux entités ont décidé de mettre en place une offre exclusive réservée aux nouveaux adhérents et utilisateurs du logiciel. Les sociétaires de la SOCAF souhaitant s’équiper d’un logiciel immobilier performant pourront bénéficier d’une réduction exclusive et très avantageuse en prenant contact avec LOCKimmo. En adoptant sa toute nouvelle solution, dévoilée récemment, les sociétaires optent pour un logiciel qui révolutionne leur quotidien tout en leur permettant de gagner du temps !

De leur côté, les utilisateurs de LOCKimmo.IO qui souhaitent devenir adhérents de la SOCAF, pourront bénéficier d’une gratuité sur des services qu’ils proposent, notamment pour de la formation. Une offre avantageuse et indispensable pour le renouvellement de leur Carte G, élément clé pour poursuivre leur activité de gestion locative.

Marine témoigne de l’importance d’un partenariat équitable et surtout, avantageux pour leurs clients respectifs : “Les échanges entre nos deux structures ont duré un peu plus de deux ans et pour cause, nous souhaitions offrir le meilleur à nos clients. L’offre que nous proposons aujourd’hui n’est qu’un début, une façon pour nous d’officialiser notre partenariat, mais elle va évoluer ! Avec Vincent, nous travaillons d’ores et déjà sur une seconde offre, pour permettre à nos clients de tirer encore plus profit de ce partenariat. Par ailleurs, nos deux structures seront amenées à s’allier lors d’évènements clés pour aller à leur rencontre. LOCKimmo était d’ailleurs l’un des invités d’honneur, avec les autres partenaires, de la dernière assemblée générale de la SOCAF. Un évènement incroyable auquel l’équipe participera de nouveau et avec plaisir l’année prochaine. ”