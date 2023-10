Immobilier : Garantme, 6 ans d’une succès story à la française

Depuis sa création en 2017 par les fondateurs, Thomas Reynaud et Émile Karam, Garantme s’est efforcée de résoudre un problème récurrent sur le marché de la location immobilière : mettre en location facilement et rapidement en tant que professionnel de l’immobilier, tout en sécurisant le patrimoine de ses bailleurs.

Au fil des années, l’entreprise a su s’adapter aux besoins du marché, connaissant une croissance exceptionnelle, même en temps de crise.

Fluidification d’un marché cœur

Garantme a commencé son parcours en 2017 en numérisant le processus de location immobilière pour faciliter l’accès à la location pour les étudiants et les locataires sans garant. Cependant, le marché de l’immobilier locatif n’était pas encore prêt pour cette solution.

Garantme a alors identifié un besoin crucial de solution de cautionnement. En fin d’année 2017, Garantme c’était lancé : le premier service de caution locative en France existait.

Croissance fulgurante

En 2018, Garantme a atteint ses 100 premiers locataires en seulement cinq mois, confirmant ainsi le potentiel du projet. À la fin de l’année, près de 1 200 clients avaient été convaincus.

En 2019, Garantme a recruté ses premiers salariés et a quitté l’incubateur Station F pour investir ses propres locaux. Cette année-là, l’entreprise a connu une croissance exponentielle, passant de 1 200 à 6 000 clients.

Survie et succès pendant la pandémie

L’année 2020 a été un défi en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, l’entreprise a prouvé sa résilience et sa solidité financière en traversant cette période difficile. En 2021, Garantme a révélé une nouvelle identité de marque et a lancé de nouveaux produits d’assurance ainsi qu’un logiciel destiné aux agences immobilières.

Leader de l’assurance immobilière

En seulement 6 ans, Garantme a réussi à révolutionner l’industrie immobilière en plaçant l’assurance au cœur des processus des agences immobilières. Aujourd’hui, Garantme occupe une position solide en termes de part de marché, définit les tendances du secteur et innove constamment pour offrir une expérience exceptionnelle aux agences immobilières et aux locataires.

Acquisitions stratégiques et levées de fonds

L’acquisition de la start-up Loumi en 2022, a lancé la croissance externe de l’entreprise et a aussi renforcé l’offre assurantielle avec un premier module de gestion des dossiers locatifs et de planification des visites. Cette acquisition a permis à Garantme de proposer une solution tout-en-un aux agences immobilières, leur permettant d’optimiser leur activité et d’offrir une expérience de location exceptionnelle à leurs clients.

C’est le 31 janvier 2023 dernier que Garantme a annoncé sa troisième levée de fonds de 15 millions d’euros, ainsi que l’acquisition de la start-up Citima, spécialiste de la gestion de la relation client des agences immobilières. Cela s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Garantme, visant à renforcer sa plateforme technologique et à doubler le nombre de lots assurés d’ici à la fin de l’année.

« L’innovation, la persévérance et l’engagement des équipes Garantme ont tracé la voie vers un avenir immobilier plus sûr et plus fluide. En seulement six ans, nous avons transformé les défis en opportunités, établissant ainsi de nouvelles normes dans l’industrie. Notre histoire est un témoignage vivant de la puissance de la détermination. Ensemble, nous écrivons le chapitre suivant de Garantme, avec un regard tourné vers un avenir prometteur et des ambitions sans limites« , explique Thomas Reynaud, fondateur et CEO de Garantme.

Avenir prometteur

Avec actuellement 5 000 professionnels de l’immobilier au sein de son réseau de partenaires, Garantme vise à devenir le leader incontesté de l’assurance immobilière. L’entreprise s’engage à continuer d’innover et de répondre aux besoins changeants du marché de la location immobilière, tout en offrant des solutions complètes aux agences immobilières. Forte d’une équipe de 120 personnes, Garantme enregistre une évolution rapide reflétée par un total cumulé de 35 millions d’euros de primes.

Selon Thomas Reynaud, « Ce chiffre illustre notre travail et l’engagement sans faille de nos équipes. Notre objectif est d’atteindre 50 millions d’euros de primes annuelles d’ici 2024. »

De plus, avec 70 000 lots couverts actuellement, Garantme ambitionne d’élargir sa couverture à 100 000 lots d’ici à 2024. Garantme s’efforce d’atteindre la rentabilité d’ici à la fin de l’année, démontrant ainsi la solidité de son modèle économique et la maturité de son entreprise.