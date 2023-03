Proptech : Après Loumi, Garantme s’offre Citima 

Un mois après avoir levé 15 millions d’euros auprès de Bpifrance via son fonds Digital Venture, Bonsaï, 115K, New Alpha et Axeleo Capital, Garantme, plateforme créée en 2017 par Thomas Reynaud et Emile Karam, qui se porte garant pour les locataires, rachète Citima, le spécialiste de la gestion de la relation client des agences immobilières.

Proposer un unique outil technologique

Avec cette nouvelle acquisition, Garantme propose une solution technologique complète aux agences immobilières grâce à un module de gestion des dossiers locatifs, un agenda pour planifier les visites et enfin un CRM. Cela vient s’ajouter à la brique assurantielle de Garantme qui permet aux agents immobiliers de trouver leurs offres de GLI et Caution.

La Console Garantme devient donc une plateforme unique pour les agents immobiliers qui peuvent, pour la première fois sur le marché, gagner du temps et optimiser la gestion de leur activité locative en prenant en charge instantanément leurs prospects, centralisant la gestion des dossiers locatifs planifiant leurs visites et en sécurisant les loyers des bailleurs en quelques clics.

Tout sur une même plateforme

En proposant tout un module CRM, qui vient s’intégrer au CRM métier de l’agence, les clients de Garantme auront tout au sein d’une seule et même plateforme : la partie assurantielle, le suivi des dossiers et de leurs tâches. Cet outil unique pourra être utilisé par les agences selon leurs besoins, portefeuilles et attentes de développement commerciaux.

“ Naviguer entre plusieurs outils peut être complexe. C’est pourquoi nous avons décidé de fluidifier le quotidien des agents et d’intégrer toutes nos offres à la Console Garantme. Les agences bénéficient désormais de l’expérience de gestion la plus optimisée du marché. Nous voulons construire avec elles la première plateforme de gestion du loyer pour les professionnels de l’immobilier ! ” explique Thomas Reynaud, fondateur et CEO de Garantme.

« Notre mission est d’aider les agences immobilières à développer leur activité de gestion locative. Nous voulons leur permettre de gagner du temps et nous sommes convaincus que la technologie fait progresser l’assurance au bénéfice de tous les acteurs de l’immobilier. Nous sommes fiers de ce second rachat qui nous permet de nous imposer comme l’expert des solutions de gestion locative et de sécurisation des loyers. » ajoute-t-il.

Après Loumi en 2002, Citima en 2023

L’acquisition de Citima est une brique supplémentaire dans la stratégie de développement de Garantme. Après avoir racheté la startup Loumi en 2022, l’entreprise a, avec cette nouvelle acquisition, pour objectif d’accroître son réseau de partenaires et de doubler le nombre de lots assurés d’ici à la fin de l’année 2023.

« Citima a développé le meilleur outil du marché pour centraliser, uniformiser et qualifier les prospects locataires. Plutôt que de repartir de zéro, nous avons préféré intégrer une solution existante pour enrichir notre Console Garantme. Nos partenaires bénéficient désormais d’une technologie très aboutie », conclut-il.