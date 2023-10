Immobilier Bagneux : Un nouveau quartier mixte et dynamique sort de terre

Le projet urbain Bagneux Gares continue de se développer pour donner naissance à un nouveau cœur de ville à Bagneux. Logements, bureaux, commerces, services, équipements publics… la programmation mixte du projet animera la place des gares et contribuera à faire de ce nouveau quartier un tissu urbain empreint d’énergie et d’échanges. Le 11 octobre, La Résidence Emergences a été inaugurée et la première pierre de la Résidence Signal a été posée.

« Bagneux Gares » prend progressivement vie au sein de la ZAC Écoquartier Victor Hugo, créée en 2011, pour accueillir l’arrivée des lignes de métro 4 et 15 et donner un nouveau souffle au quartier. Ce projet urbain mené par la Ville et la SADEV94, en lien avec la politique de la ville, ambitionne d’améliorer la vie quotidienne des habitants, à travers une offre immobilière mixte.

Un projet d’envergure porté par le Grand Paris Express.

Avec les 40 nouvelles gares du Grand Paris Express sont nés de nouveaux quartiers mixtes comme c’est le cas de Bagneux Gares, pour accueillir logements libres et sociaux, bureaux, commerces, équipements publics et services.

Un challenge relevé par Nexity, Linkcity et leurs partenaires, lauréats de la consultation lancée en 2015, qui ont conçu ce nouveau quartier en fonction de l’accès aux transports et dans une volonté de créer une nouvelle dynamique à cet espace entre le quartier de la Pierre Plate en pleine rénovation urbaine et l’écoquartier Victor Hugo de Bagneux.

Une attention particulière a également été portée à la transition énergétique et à la végétalisation : l’îlot, qui sera labellisé HQE niveau très performant, sera relié au réseau de chaleur géothermie BAGEOPS, et comportera notamment sur la première résidence livrée une faille végétale de 13 étages et un mur végétalisé épousant l’espace public.

L’essor d’un quartier aux usages mixtes

Dans un contexte de forte demande de logements et de lutte contre l’étalement urbain, Nexity et Linkcity ont fait le choix de l’intensité urbaine avec deux immeubles en hauteur (17 étages), libérant ainsi l’espace public au sol, afin de privilégie la mixité fonctionnelle, sociale et la perméabilité du bâti pour désenclaver le quartier et faciliter l’accès de la nouvelle gare pour tous.

L’objectif est d’offrir à tous les habitants du quartier un ensemble d’équipements essentiels pour la vie quotidienne tout en renforçant le dynamisme économique du quartier autour de la gare.

« Nous avons avant tout pensé ce quartier pour ses habitants. En plaçant la mixité d’usage et la végétalisation au cœur du projet, Nexity se mobilise au service de chacun et d’une ville durable et désirable qui fournit à tous un accès égal aux services. » explique Julie de Roujoux, Directrice générale déléguée de Nexity Immobilier résidentiel

« Ce projet immobilier, au sein de ce nouvel écoquartier Victor Hugo, est ambitieux et représentatif de notre savoir-faire au service d’opérations mixtes, qui illustre la ville intense et qualitative tout en laissant entrer la nature au cœur de la ville. Bagneux gares est un lieu de vie durable, avec une réelle diversité d’usages permettant aux actuels et futurs balnéolais d’y vivre, d’y travailler et de trouver toutes les aménités urbaines nécessaires à la vie quotidienne de tous » ajoute Nicolas Léonard, Directeur des Projets Urbains chez Linkcity.