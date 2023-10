Floride : Somptueuse villa dans l’une des résidences privées les plus prisées de Boca Raton

Immobilier Floride : Une somptueuse villa, de 714 m², située au sein de « The Sanctuary », l’une des résidences privées, les pieds dans l’eau, les plus prisées à Boca Raton, près de Miami, cherche preneur.

The Sanctuary, une résidence luxueuse et sécurisée

« The Sanctuary » figure parmi les communautés fermées les plus luxueuses et sécurisées du front de mer de la Floride du Sud, avec accès direct au littoral, un gardiennage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’entrée, renforcé par une patrouille de sécurité fluviale et des routes entièrement privées.

Jouissant d’une atmosphère radieuse assurée par la clarté de son exposition plein sud, cette résidence flambant neuve abrite des villas baignées de lumière.

Une piscine, une cuisine d’été, une salle de fitness et bien d’autres

En entrant, vous serez captivé par les plafonds vertigineux de 10 mètres qui s’ouvrent sur le salon donnant sur la piscine et le patio couvert au bord de l’eau.

Au premier étage se trouvent un bureau et une salle à manger, une cave à vin complétée d’un espace bar ainsi qu’une cuisine ouverte à îlot central. Le deuxième étage comprend quant à lui, notamment, une spacieuse suite parentale et une salle de fitness avec hammam.

Son prix : 13 283 433 € ($13,995,000). Pour plus de renseignements, rendez-vous sur Barnes-miami.com.