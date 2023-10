Maxime Cheroux, agent immobilier depuis 2015, en Nouvelle Aquitaine, s’est aperçu au fil des ans que ses équipes perdaient du temps à récupérer l’information foncière dont ils avaient besoin en prospection ou pour finaliser des dossiers qui devaient être transmis aux notaires.

Il s’est demandé comment leur rendre service, et donc comment leur donner accès rapidement et simplement à l’information foncière.

Il existait, déjà, certes, des plateformes mais chacune délivre un bout d’informations : une permet d’avoir le cadastre, une autre les documents d’urbanisme liés au PLU ou à la cartes communale, une autre encore les valeurs foncières, une autre les informations sur les risques de sismicité ou d’inondation, etc. Pas de quoi faciliter la vie de ses agents immobiliers.

Plus besoin de perdre du temps en mairie …

Maxime Cheroux se lance alors dans la conception d’un outil interne destiné à formaliser correctement les documents et à faire du gagner du temps à ses 12 négociateurs pour améliorer leur productivité. Pari gagnant …

Face à ce succès, il décide de voir plus loin et de faire profiter l’ensemble des professionnels de l’immobilier de sa solution. Il veut leur faire gagner du temps afin qu’ils aillent à l’essentiel. Il engage un développeur pour mettre au point un site et une application.

Son idée ? Regrouper toutes les informations foncières sur une seule et même plateforme ergonomique où un utilisateur, même néophyte, pourra naviguer sans assistance ni être perdu. A cette époque-là, Maxime Cheroux n’imagine pas encore que son envie d’aider les professionnels de l’immobilier, en améliorant les process, deviendra en fait une startup de la Proptech !

« Réunir l’information a été un travail titanesque, explique-t-il. Un an a été nécessaire pour finaliser la 1ère version de l’outil ProCadastre. Nous avons récupéré tout un jeu de données publiques complexes que nous avons retraité proprement, hébergé et, c’est notre valeur ajoutée, redistribuée de façon claire, rapide et intuitive. «

Un outil pour tous les professionnels de l’immobilier

Avec ProCadastre, en clientèle ou en prospection, les agents immobiliers ont toutes les informations foncières dont ils ont besoin. Grace à l’application, rien de plus simple de géolocaliser et sélectionner rapidement les parcelles et de trouver les informations adéquates.

« La Grande force de ProCadastre c’est que les agents immobiliers n’ont pas besoin de formation. L’outil est simple d’utilisation. Il suffit de se laisser guider. Et de lui faire confiance. Il génère automatiquement les documents utiles. Un négociateur junior peut accéder à l’information sans avoir besoin de passer des heures en formation pour connaître ce qu’est un PLU, une carte communale, un PPRM (Plan de prévention des risques miniers)… «

Lancé il y a un an, ProCadatre est déjà un vrai succès. Le bouche à oreille fait son travail. Sans bénéficier de publicité, la solution enregistre près d’1 million de connexions et plus de 500 000 téléchargements de documents. Et de nombreux abonnements payants dont des notaires et des agents immobiliers.

Par Olivia Delage