Pros de l’immo : Beanstock lance une Appli qui permet de vendre les biens dédiés à l’investissement locatif 

De l’estimation du prix d’un bien à la signature de l’acte authentique en passant par toutes les étapes de la transaction et de la commercialisation…, l’appli BeanstockPro se veut un allié des professionnels de l’immobilier et ambitionne de leur permettre de vendre mieux, plus vite et d’augmenter leur visibilité auprès d’une communauté d’investisseurs qualifiés et solvables.

Grâce à BeanstockPro, les professionnels de l’immobilier peuvent commercialiser leurs biens d’investissement locatif auprès d’acquéreurs accompagnés par Beanstock de A à Z. En effet, l’application permet à l’agent immobilier d’estimer instantanément la rentabilité d’un bien tel que le ferait n’importe quel investisseur aguerri. Une information clé trop souvent méconnue, mais qui permet ainsi d’optimiser le prix de vente tout en s’assurant d’être cohérent avec le marché pour commercialiser rapidement le bien auprès de la communauté d’investisseurs de Beanstock.

Un bien diffusé sur Beanstock auprès d’une clientèle à la recherche d’investissements locatifs

Tout d’abord, l’agent immobilier rentre les caractéristiques du bien dans l’application ; il reçoit de façon instantanée une réponse d’éligibilité à la commercialisation par les équipes d’experts immobiliers de Beanstock. Si le bien répond aux critères de Beanstock, il est alors diffusé sur la plateforme en moins de 24 heures, auprès d’une clientèle solvable à la recherche d’investissements locatifs. Plus de 210 dossiers ont été traités chaque mois en 2022.

Quels sont les biens éligibles à BeanstockPro ?

Il faut qu’ils soient louables : toutes typologies de biens comprenant au moins une pièce principale de 9 m² (loi Carrez) et 2,2 m sous plafond. Il faut qu’ils soient à fort potentiel de rentabilité, le plus souvent dans une zone de tension locative. Avec ou sans travaux : Beanstock s’occupe de la gestion des travaux. Et avec de faibles charges.

Beanstock étant courtier en crédit immobilier, la plateforme valide le financement de tout acquéreur avant de transmettre son offre d’achat. Beanstock transmet aux agents immobiliers partenaires uniquement les offres d’achats les plus solides, avec le même niveau d’informations qu’aurait eu l’agent en trouvant l’investisseur lui-même, puis accompagne l’acquéreur sur la partie notariale jusqu’à la signature de l’acte authentique.

BeanstockPro permet aux professionnels de l’immobilier une gestion commerciale simplifiée en allégeant leurs opérations, en réduisant leur délai de vente et en les aidant à se prémunir des rétractations. En se rémunérant sur mandat de recherche, Beanstock facilite l’activité des agents immobiliers sans toucher à leurs honoraires.

“Dans un marché immobilier où un tiers des transactions concerne de l’investissement locatif, une agence qui en fait moins passe à côté d’un business profitable. Pour aider les agences qui s’ouvrent à cette clientèle d’investisseurs – dont 70% investissent dans une ville dans laquelle ils ne sont même jamais allés, BeanstockPro leur apporte une solution pratique qui leur permet de gagner du temps, d’augmenter leur productivité et in fine leurs revenus. Grâce aux biens apportés au marché locatif et estimés par BeanstockPro, nous constatons un délai de vente médian de 72h sur les marchés les plus tendus”, se réjouit Emma Malha, cofondatrice de Beanstock.