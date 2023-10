Rayol-Canadel-sur-Mer : Sublime maison pieds dans l’eau et vue à couper le souffle  

Immobilier Rayol-Canadel-sur-Mer : Demeure de 9 pièces et 6 chambres, les pieds dans l’eau, située entre les plages du Lavandou et la mythique Saint-Tropez, cherche preneur.

Avec une vue mer panoramique à couper le souffle et un emplacement exceptionnel niché entre les prestigieuses destinations de Saint-Tropez et Le Lavandou, cette somptueuse demeure de 300 m² repose sur un vaste terrain de 3 640 m².

L’environnement qui entoure cette propriété garantit un séjour empreint de discrétion et imprégné du charme typiquement méditerranéen.

Vue panoramique, terrasses en restanques…

Cette élégante résidence s’étend sur trois niveaux. Dès que vous pénétrez dans la triple réception de l’entrée, vous serez accueilli par un éblouissant panorama méditerranéen depuis de vastes terrasses qui se dévoilent devant vous.

Elle dispose de 5 chambres et d’une suite principale. On trouve à son niveau inférieur des caves, un atelier ainsi qu’un espace de 100m² transformable à l’envi avec accès direct au jardin et à sa vue à couper le souffle. De plus, vous serez séduit par deux escaliers privés menant directement à la mer.

Un écrin sur la mer

Enfin, les terrasses en restanques offrent un espace généreux qui pourrait aisément accueillir une piscine, vous permettant de profiter au maximum de cette expérience méditerranéenne de rêve.

Son prix : 8 500 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur Barnes.com.