Située sur la commune de Le Douhet, en Charente-Maritime, cette copropriété château de 19 hectares avec parcs boisés, prairies et bassins d’eau alimentés par l’aqueduc romain, classé, canal d’eau pour Mediolanum Santonum (Saintes) au IIe siècle, est une perle de la région.

Inscrite aux Monuments Historiques, cette copropriété a fait le choix de passer en syndicat coopératif avec Matera il y a maintenant 3 ans. Retour sur l’histoire folle de cette copropriété atypique.

19 hectares, 1 éléphant, 2 lions et 1 arbre bientôt inscrit aux arbres remarquables…

C’est à Le Douhet, en Charente-Maritime, que se trouve cette copropriété hors du commun. Possédant 34 lots, cette copropriété est en réalité un château du XVIIe siècle inscrit aux Monuments Historiques.

Dans cette copropriété atypique, on retrouve 19 hectares dont 7 hectares de parcs boisés, 6 hectares de prairie, 4 hectares de surfaces enherbées le tout clos par 2 000 m de murs d’enceinte. Les initiatives, portées par les copropriétaires, regorgent pour cultiver le caractère atypique de cette copropriété : à titre d’exemple, les foins sont bios, non traités, fauchés et bottelés par un agriculteur/éleveur (17t cette année) pour le plaisir des vaches. Ou encore : les copropriétaires ont mis en place une tonte raisonnée pour permettre aux abeilles de butiner et de polliniser les fleurs.

Dernier élément en date : un des chênes verts de la copropriété va être proposé à l’inscription aux arbres remarquables en 2024. Il s’agit d’une appellation pour qualifier les arbres aux caractéristiques bien particulières… comme l’est cette copropriété hors du commun !

Un château de 34 appartements géré par les copropriétaires eux-mêmes

Cela fait 3 ans maintenant que la copropriété a décidé de passer en syndicat coopératif avec Matera. Concrètement, ce modèle permet aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble sans passer par un syndic professionnel tout en étant épaulés dans la gestion.

“Matera nous permet de maîtriser notre budget (-24% sur le budget de fonctionnement), d’entretenir notre copropriété mais aussi de reprendre la main sur les sujets qui nous faisaient défaut avec un syndic professionnel”, commente Christian Gendrault, président du conseil syndical et syndic de la copropriété.

D’importants travaux de rénovation ont été engagés

Et ce temps a justement été utilisé pour faire des travaux urgents dans un premier temps comme la réparation des brèches dans les murs et la prévention de futures brèches en faisant des coupes sécuritaires et sanitaires sur les arbres morts ou malades.

Tous les matériels ont été revus et soit, remplacés, soit acquis pour permettre une optimisation de l’entretien. Il reste des travaux de rénovation importants à entreprendre et non des moindres puisque la copropriété doit entre autres mettre un toit sur le colombier datant de la Renaissance.

“C’est un sujet qui demande de s’y intéresser et de prendre le temps. Matera nous est d’une grande aide grâce au soutien de son équipe composée d’experts spécialisés. Faire des travaux sur un colombier de la Renaissance demande de s’intéresser aux réseaux d’eau, dont l’aqueduc romain, mais aussi aux réseaux électriques, à la station d’épuration, etc. Ce sont des travaux qui ne se font pas en une semaine, mais ensemble, et avec l’appui de Matera, nous sommes en train d’y parvenir”, déclare Christian Gendrault.