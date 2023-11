Immobilier Lille : Jean-Christophe Cambier et Paul Cambier ouvriront un restaurant au pied du Metronom

Le quartier Saint-Sauveur et son parc Jean-Baptiste Lebas poursuivent leur mutation et accueillent une nouvelle enseigne au rez-de-chaussée du projet immobilier Metronom.

Situé au 34 boulevard Jean-Baptiste Lebas, l’ensemble immobilier, réalisé par le promoteur BECITY Nord (filiale de promotion du Groupe BECI) et acquis par l’investisseur AG Real Estate France, offrira un nouveau lieu à la gastronomie lilloise.

Un lieu unique avec une ambiance chaleureuse

Jean-Christophe Cambier et Paul Cambier s’associent pour ouvrir, dès février 2024, un nouvel établissement au pied du Metronom et de ses 8 000 m² de bureaux neufs. Le premier, Jean-Christophe, n’est autre que le gérant de la brasserie Cambier à Croix, tandis que le second, Paul, est le gérant de la Boulangerie Bar, rue des Postes, à Lille.

En s’associant pour ouvrir un lieu unique, nul doute que les deux entrepreneurs sauront allier les éléments qui font la réussite de leurs établissements respectifs. Ce nouveau restaurant offrira aux utilisateurs du Metronom et, plus largement, à l’ensemble du quartier et de la ville, un lieu pour manger et boire « local » dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le Métronom, un projet immobilier urbain et écoresponsable

Situé au sein d’un quadrilatère qui comprend le boulevard Jean-Baptiste Lebas, les rues Malus, Claude Bernard et Gosselet, Metronom est le projet immobilier mixte au cœur de Lille. Il s’insère dans un environnement urbain et dynamique, répondant aux exigences des entreprises souhaitant allier accessibilité, services de proximité et vie de quartier. L’opération comprend 8 000 m² de bureaux et son rooftop, un restaurant et une cellule commerciale. 9 logements allant du 2 au 4 pièces viennent compléter la programmation.

Développé par le promoteur Becity Nord, qui l’a vendu en état futur d’achèvement au groupe AG Real Estate France, le futur bâtiment participe de manière concrète aux enjeux environnementaux (certification BREEAM Very Good) et sociétaux (certifications Well et Wired Score Silver).

Et pour celles et ceux qui cherchent l’implantation idéales pour leurs futurs bureaux, des plateaux à partir de 175 m2 et jusqu’à 1 000 m2 sont encore disponibles à la location. Les visites sont possibles dès à présent et la livraison est prévue pour février 2024.

Source : AG Real Estate France