Depuis quelques années, dans le cadre de leurs activités professionnelles qui amènent les agents immobiliers CENTURY 21 à rencontrer régulièrement les habitants de leur ville, un grand nombre d’agences du réseau a pu, grâce aux liens de proximité que celles-ci ont avec les familles, collecter des jouets et les offrir aux enfants d’origine modeste.

Durant le mois de novembre, avec plus de 960 agences réparties sur l’ensemble de l’Hexagone, des collectes de jouets seront réalisées partout en France par les professionnels CENTURY 21.

Plus de 4 millions de jouets ont ainsi déjà été collectés et redistribués depuis 2013 !

Le succès de cette opération, le plaisir qu’elle apporte aux équipes CENTURY 21 qui y participent, et la joie qu’elle procure aux familles ont progressivement convaincu de plus en plus d’agences de se lancer dans cette belle aventure.

Dans le contexte actuel de pouvoir d’achat en berne, beaucoup d’enfants n’auront pas l’occasion de recevoir des cadeaux. C’est pourquoi, cette année plus que jamais, les habitants qui le désirent sont invités à déposer dans les agences CENTURY 21 les jouets – en bon état- auxquels ils souhaitent donner une seconde vie.