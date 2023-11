Immobilier Grand Paris : Combien gagner et débourser pour acheter 60 m² ?

Le Grand Paris promet d’améliorer la vie des Franciliens, en facilitant notamment leurs déplacements. Au programme, des travaux mais de nouvelles stations qui boostent l’attractivité des villes concernées. Mais combien doit-on gagner, seul ou à 2, pour acheter près des futures lignes du Grand Paris ? Pretto a mené l’enquête.

Le projet qui transforme l’Île-de-France

L’aventure débute le 26 janvier 2011, lorsque l’accord donnant naissance au projet du Grand Paris est officiellement conclu. Ce projet d’envergure rassemble la Ville de Paris et plusieurs communes d’Île-de-France pour agir ensemble sur des enjeux tels que l’urbanisme, le logement, l’hébergement d’urgence, la lutte contre le changement climatique et le développement économique. Une initiative qui s’inspire des grandes métropoles comme New York ou Londres.

C’est surtout une excellente nouvelle pour environ 7 millions de Franciliens qui s’apprêtent à vivre une aventure inédite : des déplacements grandement améliorés en Île-de-France, loin du parcours du combattant actuel. Eh oui, qui n’a jamais tenté un trajet Évry – Pontault-Combault en RER n’a jamais goûté à l’aventure, la vraie.

Le Grand Paris Express, c’est donc un nouveau réseau de métro automatique qui prévoit quatre nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18) autour de Paris.

Acheter dans le Grand Paris : un budget moyen de 5 121 le m²

Combien débourser du mètre carré dans le Grand Paris ? 5 121 euros. Plutôt abordable, surtout si l’on compare à la moyenne du prix du mètre carré pour les appartements en Île-de-France, qui flirte avec les 6 618 € d’après les données de Meilleurs Agents en octobre 2023.

Sans compter sur le fait que l’achèvement des nouvelles lignes devrait valoriser un peu plus les prix au mètre carré. Si ces derniers mois, la région a vu les prix immobiliers chuter de -4,2 %, la tendance sur le plus long terme est nettement à la hausse (+7,1 % depuis 5 ans). De quoi en faire un bon investissement.

Les prix au mètre carré varient considérablement d’une zone à l’autre

Par exemple, à Sevran-Beaudottes, le prix au m² est de 2 722 euros, tandis qu’à Pont Cardinet, il atteint 10 965 euros. Un prix au mètre carré tout aussi cher qu’à Paris ! Pourquoi de tels écarts ?

Eh bien, la réponse réside en grande partie dans la localisation. Les zones plus proches de Paris ont des prix plus élevés, car elles offrent un accès plus rapide à la capitale. En revanche, les zones plus éloignées sont beaucoup plus abordables. S’ajoute à cela l’histoire et l’économie locales qui jouent également un rôle significatif dans la détermination des prix.

Parmi les 64 nouvelles stations du réseau de transport inter-banlieue, le prix des biens à proximité de 37 stations restent en dessous de la barre des 5 000 euros par mètre carré. Alors, si vous cherchez des opportunités abordables, ne vous inquiétez pas, elles existent dans de nombreuses zones du Grand Paris.

Dans une ville où les prix au m² sont dans la fourchette basse

Par exemple, si vous souhaitez acheter un bien à Aulnay-sous-Bois dans le 93, où le prix du mètre carré s’élève à 2 848 €, un appartement de 60 m² vous coûtera en moyenne 170 880 €.

Dans une ville où les prix au m² sont dans la fourchette moyenne

Par exemple, si vous souhaitez acheter un bien à Bagneux dans le 92, où le prix du mètre carré est à 5 895 €, un appartement de 60 m² vous coûtera en moyenne 353 700 €.

Dans une ville où les prix au m² sont dans la fourchette haute

Par exemple, si vous souhaitez acheter un bien à Bécon-Les-Bruyères dans le 92, où le prix du mètre carré est à 7 755 €, un appartement de 60 m² vous coûtera en moyenne 465 300 €.

Pourquoi c’est le moment d’acheter dans ces zones ?

Aujourd’hui, bien que toutes les lignes du Grand Paris ne soient pas encore achevées, on observe déjà une tendance à la hausse des prix qui risque de s’accentuer à l’avenir. En effet, l’amélioration des transports en commun accroît l’attractivité, ce qui se traduit par une hausse des prix.

La ligne 14 et la ligne 16 seront opérationnelles d’ici 2024. La ligne 15, quant à elle, a pris du retard et son ouverture est désormais prévue pour 2025. Pour ce qui est de la ligne 17, elle ne devrait être opérationnelle qu’en 2030, et la ligne 18 sera déployée progressivement entre 2027 et 2030.

Points essentiels de l’Etude

37 des 64 nouvelles stations affichent des prix inférieurs à 5 000 €/m²

Le prix moyen dans le Grand Paris est de 5 121 €/m², soit une économie de 23 % par rapport à la moyenne en Île-de-France.

par rapport à la moyenne en Île-de-France. Pour un couple avec un enfant disposant d’un revenu de 3 200 € net, un logement de 60 m² devient accessible à Aulnay-sous-Bois.

Par MySweetImmo