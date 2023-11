« Annonces d’Elisabeth Borne sur le logement : encore que des intentions… », Norbert Fanchon

Le jeudi 16 novembre, la Première ministre Elisabeth Borne en déplacement à Dunkerque, nous parle de logement. Le Gouvernement semblerait-il – enfin – avoir pris en compte les alertes répétées par l’ensemble des acteurs de la filière ? Leurs préoccupations ont été relayées ces derniers jours par les parlementaires. Ainsi, le député Horizons François Jolivet a publié lundi dernier un rapport alertant sur le fait que les mesures budgétaires, si elles ne sont pas revues, ne permettront pas d’enrayer la crise du logement neuf.

Quant au député Renaissance Lionel Causse, il a déposé il y a une semaine un amendement au PLF 2024 visant à supprimer les critères géographiques conditionnant l’attribution du PTZ pour les logements anciens, individuels ou collectifs, pour ne retenir que la condition de ressources.

Des mesures insuffisantes …

Mais les mesures avancées hier par Elisabeth Borne laissent à désirer et ne permettront pas de compenser les 120 000 logements qui vont être perdus cette année.

Création de « 20 territoires d’accélération du logement », nouveau plan de rachat de logements intermédiaires par les bailleurs sociaux, appel aux investisseurs institutionnels : ces intentions, certes louables, sont-elles concrètement applicables ? En effet, la hausse des taux d’intérêt d’emprunt immobilier a détourné les institutionnels de l’immobilier résidentiel, faute de pouvoir satisfaire leurs exigences de rentabilité. Une incitation fiscale pourrait les motiver à revenir pleinement sur le marché : par exemple, une bonification des taux de crédits ou un crédit d’impôt…

… et trop lentes à venir

Le nombre de permis de construire s’effondre et les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Les mesures annoncées par le Gouvernement devraient être intégrées dans une loi de décentralisation prévue… en avril 2024 ; or, les difficultés sont actuelles !

Pour construire plus, il faut agir sur les éléments qui renchérissent le coût de la construction et qui déséquilibrent l’équation économique de la production de logements, que ce soient les prix du foncier ou les normes environnementales…

S’il faut saluer un « discours de la méthode » de la Première ministre après un CNR logement non abouti, le temps n’est cependant plus aux annonces : le Gouvernement doit réagir et agir dans les plus brefs délais pour relever le défi de loger les Français.