Etienne Petit, directeur des partenariats de Septeo, éditeur de logiciels, est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast immo. Il détaille le le renforcement du partenariat qui existe depuis 3 ans entre la FNAIM et Septeo.

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Etienne Petit, directeur des partenariats de Septeo, pôle immobilier.

La FNAIM vient d’annoncer le renforcement du partenariat qui existe depuis 3 ans entre la FNAIM et Septeo avec l’extension des accords à l’ensemble des solutions logiciels proposés par Septeo Immobilier.

« C’est une grande nouvelle pour les adhérents, explique Etienne Petit. Les logiciels Septeo pour les administrateurs de biens (gestion locative et le syndic) seront inter connectés avec la bibliothèque FNAIM légal by Modelo, l’outil 100% digital d’imprimés juridiques immobilier.«

La solution Septeo ADB devient le partenaire national de la FNAIM

La solution ADB de Septeo sera poussée auprès des adhérents comme solution de référence. L’administrateur de biens, estampillé FNAIM, est libre de retenir le logiciel métier qu’il souhaite mais il sera encouragé à retenir une solution proposée par le Groupe Septeo

La bibliothèque FNAIM légal by Modelo sera inter connectée avec les logiciels métier des administrateurs de biens et de la transaction. Ainsi, l’adhérent pourra, sans s’en sortir de son logiciel, accéder à la bibliothèque FNAIM légal by Modelo.

Autrefois, cette interconnexion était réservée à la Boîte immo et son logiciel Hektor, désormais, elle est ouverte à tous les logiciels métier de Septeo ou concurrents.

A lire et à écouter aussi « L’IA permettra à nos clients de passer la crise », Hugues Galambrun (Septeo)

Septeo met en place une chaîne de valeur

« C’est ce qu’on essaye de mettre place, précise Etienne Petit. La chaîne de valeur de Septeo va de la captation du mandat à travers le site web développé par Netty ou par une autre solution du Groupe jusqu’à la signature de l’acte authentique chez Genapi autre solution du Groupe. Ces interconnections seront d’autant plus faciles chez Septeo puisque le Groupe est en train de mettre en place des liens entre les différentes solutions. L’agent immobilier, que ce soit pour ses activités de transaction ou de gestion locative, voir de syndic, pourra ainsi évoluer dans un univers Septeo Immobilier. »