Mon Podcast Immo reçoit tous les jours celles et ceux qui font l’actualité immobilière. Dans ce nouvel épisode, c’est Hugues Galambrun, fondateur et PDG de Septeo, entreprise spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques destinés aux professionnels du droit et de l’immobilier, qui répond aux questions d’Ariane Artinian, en direct du salon RENT, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l’immobilier.

Bonne humeur et culture d’entreprise

« Nous sommes ravis d’être au RENT. C’est évidemment l’occasion de rencontrer nos clients et de leur proposer l’ensemble de nos technologies susceptibles de les intéresser, précise Hugues Galambrun. Mais c’est aussi la possibilité de passer un bon moment. C’est aussi ça l’esprit Septeo. Cette bonne humeur fait partie de la culture d’entreprise. Chez Septeo, on essaye d’être performant, responsable et de prendre beaucoup de plaisir. »

Septeo investit massivement dans l’IA et dans la tech

L’IA est sur toutes les lèvres aujourd’hui. Peut-on s’en passer ? « Les métiers du droit, de l’immobilier vont se transformer grâce à l’IA. Et gagner en productivité. Et c’est justement lorsque le marché ralentit, que la conjoncture est plus difficile que c’est le moment d’investir dans les technologies pour gagner en efficacité.

« Septeo investira cette année près de 40 millions d’euros dans la Tech et 20 millions d’euros sur l’IA pour en proposer dans chacun de nos produits.« , dévoile Hugues Galambrun.

L’IA : Une solution pour améliorer la productivité des métiers du droit et de l’immobilier

L’impact de la crise de l’immobilier chez Septeo ? Il est mécanique. « Si nos clients vivent moins bien, nous vivons forcément moins mien. Notre objectif est toujours de faire en sorte qu’ils vivent mieux, donc il faut que nous leur apportions de la plus-value, reprend Hugues Galambrun. Nos clients continuent de nous faire confiance puis ils ont bien compris que la tech est la principale source de productivité et le bon moyen de compenser le ralentissement.«

Septeo s’est toujours focalisé sur la création de chaîne de valeur : de la négociation, de la transaction, aux notariat, à l’administration de biens ….

« Nous sommes un Groupe très technophile. Toutes les technologies additionnées à cette chaine de valeur sont passée à la loupe chez Septeo. Et je pense que nous accélérerons davantage parce que nous avons aussi les moyens d’investir dans l’IA. ».

Et de poursuivre : « L’informatique vit une grande transformation. Ceux qui auront investi dans l’IA seront en capacité d’offrir à leurs clients des outils qui leur permettront de sortir du lot. Nous faisons le pari que l’IA permettra à nos clients de passer la crise et transformera l’univers du Logiciel.«