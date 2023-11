Immobilier Paris : A la rencontre Marc Chagall dans le quartier de l’Opéra

Archides propose aux voyageurs de découvrir le peintre Marc Chagall et l’une de ses œuvres qui habille depuis plus de 50 ans la coupole de l’Opéra Garnier. Direction la Suite Garnier…

Le groupe hôtelier Archides propose un nouveau séjour atypique au cœur de Paris, dans un bel immeuble haussmannien, et une rencontre avec le peintre Marc Chagall et l’une de ses œuvres qui habille depuis plus de 50 ans la coupole de l’Opéra Garnier. Celle-ci a été répliquée fidèlement, en miniature, au plafond de la pièce principale de la suite haut de gamme rénovée par les équipes d’Archides en 2022.

Une escale atypique sous un ciel chagallien qui illustre le concept développé par le groupe hôtelier d’offrir une expérience haut de gamme jouant sur les clins d’œil au patrimoine culturel et artistique de la capitale.

Une Ode à Marc Chagall et à l’Opéra Garnier

La suite « Garnier », qui fait partie des réalisations emblématiques d’Archides dans le périmètre de l’Opéra, se niche au 4e étage du 18 de la vaste avenue de l’Opéra, menant du Louvre à l’Opéra Garnier, l’un des plus beaux bijoux architecturaux de Paris.

Elle tire sa singularité du plafond de la pièce à vivre qui offre une magnifique réplique miniature de la coupole de l’Opéra, peinte par Chagall, venant rehausser le charme des moulures anciennes et accentuer la belle hauteur sous plafond. L’occasion de profiter et d’admirer en détail et en toute intimité ce chef d’œuvre avant de découvrir l’original à l’occasion d’un ballet ou d’opéra.

L’Exposition au Centre Pompidou jusqu’au 26 février 2024

Les plus passionnés pourront d’ailleurs pousser jusqu’au Centre Pompidou pour profiter de l’exposition « Chagall fait danser la peinture » retraçant l’histoire et les étapes de réalisation de la coupole de l’Opéra, avec l’ensemble des esquisses et dessins préparatoires de l’artiste, accompagnés d’autres productions comme des céramiques, collages ou sculptures.

« Chacune des suites d’Archides est unique, notamment en matière de décoration et d’univers. Avec une adresse avenue de l’Opéra nous ne pouvions pas passer à côté de la référence à Marc Chagall et à sa mythique coupole. C’est André Malraux, ministre de la Culture de de Gaulle qui demanda à Marc Chagall de réaliser ce plafond en 1960. Chagall, se plaît aux jeux et va réaliser cette magnifique coupole bénévolement, tant par amitié pour Malraux que pour rendre hommage aux grands auteurs et artistes qui font vivre la scène de l’Opéra Garnier », explique Raphaël-Elie Lorin, co-fondateur d’Archides.

Un pari audacieux qui fonctionne très bien, et qui est répliqué sur l’ensemble de la suite, notamment dans les trois chambres qui la compose où l’on peut profiter d’autres reproductions de toiles de l’artiste.

Une rénovation mettant en avant les savoir-faire traditionnels et l’artisanat

La rénovation a été réalisée dans le respect du savoir-faire français traditionnel. Les moulures d’origine ont été restaurées pour conserver le charme de la pièce de vie, mettant ainsi en valeur les angelots et la végétation réalisées en plâtre fin. Une sélection et un assemblage réfléchi de matériaux a permis de donner un aspect à la fois traditionnel et moderne à la suite.

Les revêtements des deux salles de bain et de la cuisine sont notamment composés d’un calepinage de différentes sortes de marbre, illustration des standards 5 étoiles vers lesquels les suites d’Archides

tendent.

Côté nuit, les chambres mêlent avec succès tantôt l’épuration contemporaine de panneaux blancs unis à l’encadrement doré et la profondeur apportée par d’amples miroirs, tantôt la douceur de peintures murales fleuries et tantôt la beauté des reproductions d’autres œuvres de Chagall choisies. Le tout étoffé par l’éclectisme maîtrisé du mobilier, qui mélange par exemple assises contemporaines et chevets et luminaire style décoratif Napoléon III.

La Suite Garnier, d’une superficie totale d’une centaine de mètres carrés, offre tout le confort moderne et un espace généreux aux couples ou aux familles à la recherche d’un séjour d’exception à Paris. Surtout, elle confirme la localisation toujours idéale des suites Archides pour profiter des lieux incontournables du patrimoine artistique et culturel de la capitale française.

A proximité d’un triptyque touristique inévitable Musée du Louvre – Concorde – Opéra, elle propose un spectre diversifié de musées, galeries d’art, monuments historiques et un grand nombre de boutiques et de grandes enseignes- dont Les Galeries Lafayette et Le Printemps. Véritable quartier des théâtres (Mogador, Opéra Garnier, Edouard VII…), le quartier de l’opéra présente une offre de divertissement qui séduit les touristes.

Les amateurs de gastronomie française seront également ravis avec, à proximité de la Suite Garnier, la cuisine d’Alain Ducasse au Meurice ou encore le restaurant « Sur Mesure » de Thierry Marx. La Suite Garnier, avec son indéniable cachet patrimonial et sa singularité colorée, offre une nouvelle expérience aux voyageurs emprunte de l’atmosphère onirique et poétique du célèbre Marc Chagall.