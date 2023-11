Crédit immobilier : Moins de hausses des taux en novembre, et même une première baisse dans une banque régionale

En novembre, Vousfinancer note une accalmie dans le mouvement de remontée des taux. Tout d’abord, peu de banques ont envoyé de nouveaux barèmes, témoignant de leur volonté de laisser leurs taux stables. Celles qui l’ont fait les ont soit laissé inchangé, soit les ont augmentées, mais moins que ces derniers mois : de 0,05 à 0,25 % contre des hausses de 0,40 % les mois précédents. Le mouvement de remontée des taux semble donc ralentir… En outre, contre toute attente, à ce jour une banque régionale a même baissé ses taux, de 0,10 à 0,20 % selon les profils d’emprunteurs, une première depuis l’été 2022 !

Des barèmes stables ou en hausse plus modérée, et même une baisse !

« La hausse des taux semble marquer le pas avec des banques qui stabilisent leurs taux de crédit ou les augmentent mais de façon plus modérée. Une banque a même baissé ses taux. C’est un signal positif ! Espérons qu’elle soit la première d’une longue série, même si cela est trop tôt pour le dire ! Pour autant ce qui est certain c’est que les conditions de marché s’améliorent… » explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Les taux de crédit atteignent en moyenne en novembre 4 % sur 15 ans, 4,2 % sur 20 ans et 4,50 % sur 25 ans.

Par ailleurs, plusieurs banques proposent désormais un prêt de 20 000 € à 0 %, complémentaire – ou non – au PTZ officiel, contribuant à diminuer le coût total du crédit. Par exemple, pour un primo-accédant voulant financer un achat à 200 000 € avec 10 % d’apport, pouvoir bénéficier d’un prêt de 20 000 € à 0 %, lui permet d’emprunter « seulement » 180 000 € à 4 %, avec un coût total de 81 700 € contre 90 800 € sans ce PTZ, soit une économie de 9000 € et l’équivalent d’une baisse de taux de 0,35 % !

Des taux d’usure qui augmentent, mais moins… signe que la hausse des taux ralentit !

Les nouveaux taux d’usure pour le mois de novembre, publiés fin octobre, sont en baisse – très légère – sur moins de 10 ans ou en hausse mais moins que les mois précédents. Sur 20 ans et plus, ils ont augmenté de 0,11 point « seulement » après des hausses comprises entre de 0,20 et 0,25 point chaque mois depuis la mise en place de la révision mensuelle…

« Depuis janvier, les taux d’usure ont augmenté de plus de 2,3 points, avec pour effet de limiter le nombre de dossiers refusés à cause d’un dépassement de ce taux plafond, ce qui est très positif. Mais ils ont aussi contribué à l’augmentation des taux de crédit. Le fait qu’ils n’augmentent « que » de 0,11 % en novembre est le signe que la hausse des taux ralentit, c’est une bonne nouvelle. D’autant que dans un mois, la révision mensuelle prendra fin, avec des taux d’usure qui devraient alors atteindre 6 % sur 20 ans et plus, un taux plafond permettant aux banques de rentabiliser les crédits qu’elles accordent… », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Vers un plafond dans la hausse des taux ?

La moindre hausse des taux d’usure, mais aussi le retour sur le marché de plusieurs banques et la baisse des taux dans une banque sont autant de signes positifs témoignant d’une évolution favorable du contexte pour les emprunteurs.

« Nous sentons une évolution positive dans la volonté de plusieurs de nos partenaires bancaires de prêter à nouveau avec régulièrement de nouvelles banques qui nous annoncent un desserrement de leurs conditions. Le retour de cette concurrence interbancaire contribue à la stabilisation des taux, mais il est trop tôt pour parler de baisse. D’autant que certaines banques à l’inverse, proposent des taux à plus de 5 %, ou des taux dissuasifs pour les moins bons profils sélectionnant ainsi les emprunteurs qu’elles acceptent de financer… », explique Julie Bachet.

Par ailleurs, le fait que la Banque centrale européenne annonce un statu quo sur ses taux directeurs en novembre est également un signal positif, à condition que cette décision perdure durant les prochains mois…

« Même si plusieurs signaux nous montrent que le pire est sans doute derrière nous, il est trop tôt pour envisager encore un mouvement de baisse des taux. On se dirige plutôt vers une phase de stabilisation qui devrait redonner de la visibilité aux acheteurs, et espérons, les faire revenir sur le marché ! » conclut Sandrine Allonier.

Source : Vousfinancer