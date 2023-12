Dans cet épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Jonathan Le Corronc Clady, président de la FNAIM du Vaucluse. Il dresse l’état des lieux du marché immobilier dans le département.

Le marché revient sur des niveaux d’avant Covid

Le Vaucluse « résiste bien contrairement au reste de la région Sud ou au territoire national, néanmoins il y a une baisse d’activité ». Cette situation n’alarme pas Jonathan Le Corronc Clady, bien au contraire, et il s’en explique. « Un cycle baissier s’est enclenché dans le Vaucluse, comme partout, mais après tout ne serait-ce pas simplement un retour à la normale ? »

Les années précédentes ont été exceptionnelles. « On a été mal habitué », explique-t-il. La situation est difficile mais il faut garder en tête que l’atterrissage des ventes prévu pour 2023 sera de 900 000 transactions. « Le marché revient sur des niveaux d’avant Covid. »

En 2024, la baise prix va se poursuivre. « Aux agents immobiliers de faire de la pédagogie auprès des vendeurs car, malgré tout, le acquéreurs ont perdu 20% de pouvoir d’achat. »

Les agents immobiliers doivent encore plus professionnels

Dans les rangs des agences FNAIM Vaucluse, Jonathan Le Corronc Clady est heureux d’annoncer qu’il n’y a pas de défaillance mais il invite les professionnels à être « encore plus professionnels » et à « revenir aux fondamentaux : former les équipes, aller sur le terrain, se démarquer … ».

Ces bons réflexes doivent permettre d’être résilient sur les prochains mois et de continuer à se développer en étant à la pointe de l’innovation.

