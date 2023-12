Ariane Artinian reçoit Manuel Letort, fondateur de la startup Beelly pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Sa solution : prédire et valoriser les améliorations de DPE pour les passoires thermiques. L’idée séduit puisque deux récompenses lui ont été décernées au salon RENT : « Trophée Innovation Rent 2023 » et « Very SweetAwards 2023 ».

« Nous sommes fiers de ces reconnaissances. Elles valident notre engagement pour la transition écologique, notamment via la décarbonisation du parc immobilier », explique t-il.

De quoi s’agit-il ? Beelly se consacre à la prédiction et à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. « En France, on recense 5,2 millions de ‘passoires thermiques’, des bâtiments très peu performants sur le plan énergétique. Notre mission est de montrer qu’il est possible, et même simple, de transformer ces passoires en biens immobiliers à forte valeur environnementale. »

Calculer le coûts de la rénovation énergétique

La technologie de Billy s’intègre dès l’annonce immobilière. Elle permet aux particuliers et aux professionnels de l’immobilier de découvrir les possibilités et les coûts de rénovation énergétique. « Nous calculons le coût de la rénovation énergétique, mais nous montrons aussi comment la financer, explique Manuel. « Par exemple, une rénovation peut coûter 35 000€, mais nous transformons ce coût en une mensualité abordable, tout en démontrant les bénéfices économiques et environnementaux.«

Manuel Letort démontre « qu’une passoire thermique peut être assez simplement transformée » en un bien avec un impact positif en matière de consommation d’énergie.

« La rénovation énergétique est devenue rentable« , poursuit-il. Avec Beelly, les réseaux d’agences et de mandataires peuvent en faire la démonstration aux futurs acquéreurs dès la mise en ligne de l’annonce immobilière en ligne. La proptech compte déjà 4000 agences immobilières clientes couvrant quelques 60 000 biens en vente.