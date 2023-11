Comment le groupe Septeo accompagne t-il ses clients agents immobiliers en période de crise ? « En misant sur l’ia et l’innovation et en se positionnant comme un business parner », répond Jean-Pierre Domingo au micro d’Ariane Ariane Artinian.

Jean-Pierre Domingo, directeur général de Septeo Solutions Immobilières est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo en direct du salon RENT, le rendez-vous de la Proptech.

20 000 agences immobilières clientes

« Septeo est un groupe qui aujourd’hui fait essentiellement du logiciel à destination de plusieurs métiers, notamment pour les notaires, les avocats et les agents immobiliers« , rappelle Jean-Pierre Domingo. Avec environ 3000 collaborateurs, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires dépassant « les 350 millions d’euros« .

Septeo c’est 180 000 utilisateurs dont plus de 20 000 agences immobilières. Le pôle immobilier gère « la chaîne de valeur d’un agent immobilier, de son besoin en transaction en gestion en syndic et jusqu’à la partie digitale qui va créer des lead et du ROI (return on investment ou retour sur investissement) » .

35 millions de budget R&D par an

Comment le groupe accompagne t-il les professionnels de l’immobilier dans un marché immobilier qui s’est retourné en 2023 ?

« Le ralentissement nous oblige à aller plus loin dans l’accompagnement et à être des business partners. Grâce notamment à la technologie et à l’IA nous sommes plus proche des besoins de nos clients en terme de rentabilité« , explique t-il.

Et de poursuivre : « Dans un marché qui se concentre, il faut innover vite et investir dans des technologies fortes. Chez Septeo, nous investissons 35 millions par an en recherche et développement.« .

A lire et à écouter aussi « L’IA permettra à nos clients de passer la crise », Hugues Galambrun (Septeo)

L’IA pour trouver des acquéreurs, des vendeurs, des mandats de vente, des leads…

Pour les agents immobiliers confrontés à des chiffres en baisse, Septeo propose des solutions visant à booster la productivité eet la rentabilité. « On innove beaucoup à travers les avis de valeur de nouvelles générations, la rédaction automatisée de contenus rédactionnels réglementaires, … et à travers évidemment nos outils métiers qui vont vers le CRM pour animer correctement les bases clients.«

La tech permet de mieux accompagner les professionnels de l’immobilier en en aidant à trouver des acquéreurs, des vendeurs, des locataires, des mandats de vente… « L’utilisation de l’IA est un élément clé, aidant à « avoir une meilleure compréhension du business du client.«

Industrialiser et remettre l’humain au centre du métier d’agent immobilier

Quant à l’avenir, Jean-Pierre Domingo prévoit que « 2024 va être une année un peu difficile, » soulignant l’importance de l’innovation et du soutien technologique pour surmonter les défis. Il espère un rebond en 2025 mais reconnaît que « les défis seront importants« .

D’où la nécessité de garantir un véritable accompagnement à ses clients en combinant la technologie et l’humain : « Grâce à l’innovation et à l’ia, nous industrialisons tout ce qui peut l’être pour afin que l’agent immobilier se concentre uniquement sur l’essence de son métier, l’humain « , conclut-il.