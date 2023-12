Immobilier Gard : Le château Du Jonquier, au style «troubadour» est à vendre 2,5 M€

Au cœur de la vallée du Rhône, à Saint-Etienne des Sorts, à proximité d’Orange, se trouve un édifice remarquable du XIXe siècle : le château Du Jonquier. Un château au style «troubadour» qui symbolise une époque où les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité.

Le château Du Jonquier domine, à l’est, la vallée du Rhône et le mont Ventoux, et jouit, de tous côtés, d’une vue rare et unique panoramique, à 360° sur 5 départements.

Par-delà les bois et les vignobles, on aperçoit les ruines du château de Gicon. Situé à Saint-Etienne des Sorts, à proximité d’Orange, le château Du Jonquier est vendre par l’agence Janssens Immobilier de Vaison-la-Romaine 2, 5 millions d’euros.

Paul David construit le château de ses rêves au XIXe

Après ses brillantes études à Nîmes et à Paris, Paul David, devenu ingénieur chimiste, fit fortune au Brésil. À son retour, après avoir acheté les parcelles nécessaires, il entreprit la construction du château de ses rêves qui sera achevé en 1899.

Hérité par sa fille Éloine et son époux Maurice de Govs, il sera ensuite transmis à leur fils Jean en 1963, puis acquis par l’antiquaire avignonnais dont le fils et les petits enfants sont les propriétaires actuels.

Le château, délaissé depuis les années 1920, devra attendre attendre le dernier acquéreur, puis son fils Robert, pour profiter d’une magnifique restauration.

Une chapelle privée avec sa tour-clocher dominée par la statue de saint Marc

Un chemin serpentant entre chênes et pins mène au portail encadré de deux tours crénelées. Le château, couronné de mâchicoulis, présente une façade orientée au levant avec des arcades en plein cintre soutenant une vaste terrasse.

La structure se compose de trois parties, deux avancées plus hautes que la centrale, avec des tours rondes au nord et au sud. Des cheminées de marbre sont également bien conservées, tout comme les plafonds à la française. À 100 mètres au sud, une chapelle privée avec sa tour-clocher est dominée par la statue de saint Marc pour lequel elle est consacrée. Les six vitraux représentent les saints patrons de chaque enfant de la famille David.

Son prix : 2 500 000 euros