Dordogne : Appartements et maison en copropriété au château Monboucher

Idéalement niché à 80 kilomètres de Bordeaux et à 10 kilomètres de Bergerac, ce magnifique château dispose de 12 logements disponibles à l’achat, allant du confortable appartement de 50 m² à la spacieuse maison de 270 m².

Le château Monboucher a subi une rénovation totale, avec des matériaux de la plus haute qualité, pour créer un environnement de vie à la fois luxueux et raffiné.

Des espaces communs somptueux

Au-delà de leur bien individuel (appartement ou maison), les propriétaires ont accès des espaces communs somptueux situés dans le château lui-même : un élégant salon, une salle à manger et une cuisine. Ils peuvent aussi profiter d’une salle de réception aménagée dans l’ancienne cave.

Partager ces espaces communs avec d’autres résidents permet de vivre une expérience communautaire unique, au sein d’un cadre prestigieux. Pour encore plus de confort et de commodité, un concierge dédié est disponible afin de répondre aux besoins des propriétaires et prendre en charge l’entretien des jardins.

Un pavillon pour la détente et le divertissement

Ce qui distingue véritablement cette propriété, c’est la présence d’un pavillon spécialement conçu pour les passionnés de voitures : ils peuvent y abriter en toute sécurité leur collection automobile, tout en bénéficiant des services d’un mécanicien pour entretenir leurs précieuses machines si besoin. Ce pavillon dispose aussi d’un espace de divertissement complet et convivial pour se détendre et se divertir, comprenant un billard, un bar et une salle de cinéma.

Cette propriété offre un style de vie exclusif et luxueux, mêlant harmonieusement l’histoire et le charme d’un château avec des équipements modernes de haute qualité et des services de premier ordre. Pour personnaliser davantage son expérience, il est possible de louer une parcelle de terrain à usage privatif.

Les prix : 640 000 € (pour l’appartement de 160m²) et 960 000 € (pour la maison de 240m²). Pour en savoir plus sur l’appartement, rendez-vous sur Perigord-Sir.com. Pour la maison, rendez-vous sur Perigord-Sir.com.