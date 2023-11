Immobilier Mougins : Le Château Lérins, résidence historique du XVIIe, est à vendre 25 millions d’euros

Niché au sein d’un domaine sécurisé, entre Mougins et Cannes, le château de Lérins est une somptueuse demeure de Maître, de 2000 m², 25 pièces dont 19 chambres, datant du XVIIe, qui domine la baie de Cannes et les montagnes de l’Estérel. Il est commercialisé par cotedazur-sothebysrealty pour 25 millions d’euros.

Face aux Iles de Lérins, le château est en réalité un ancien monastère construit par les moines des îles de Lérins. Il deviendra une résidence emblématique de la Riviera Française, grâce à la vision de Sir Edwin Lutyens, architecte britannique renommé, souvent associé au mouvement Arts and Crafts, ainsi qu’au style architectural néo-georgien, qui le transforme entièrement en 1912.

Une histoire fascinante et glamour

Le Château Lérins a été le témoin de nombreuses histoires, accueillant des personnalités éminentes telles que le baron de Wolverton ainsi que des icônes du cinéma des années 1980 et 1990.

Les Kennedy au Château Lérins

Après la première guerre mondiale, le château est en effet racheté par le baron de Wolverton, banquier et homme d’État britannique, qui en fait la résidence de vacances de sa famille durant plusieurs décennies.

Juste avant la seconde guerre mondiale, après le décès du baron et de son héritier, sa veuve louait parfois la propriété comme résidence d’été à des vacanciers fortunés. Au cours de l’été 1939, la famille Kennedy loue la propriété alors que Joseph Kennedy était ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni et John F. Kennedy (son fils) parcourait l’Europe pour apprendre à connaître le continent.

Durant les années 1980 et 1990, le château accueille les plus grands noms de l’art et du cinéma qui séjournaient à Mougins en marge du tapis rouge du Festival de Cannes. On peut citer Catherine Deneuve, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, ou encore Sean Connery.

Un écrin avec vue sur la mer

Immergée au cœur de 19,5 hectares de forêt classée, d’oliviers, d’un jardin potager et de nombreuses essences méditerranéennes, cette propriété offre une oasis de tranquillité à proximité des plages. La propriété est entourée d’un domaine de 5 hectares soigneusement aménagé et clôturé, garantissant une intimité absolue.

Cette résidence historique, offrant une vue panoramique imprenable sur la Méditerranée, a été soigneusement restaurée et modernisée pour garantir le plus haut niveau de confort et de sécurité, tout en conservant son élégance intemporelle.

Court de tennis en terre battue, practice de golf, spa, salle de sport …

Complètement équipée, cette luxueuse résidence offre une très belle piscine avec son pool house de 90 m², idéal pour savourer les plaisirs de l’été, un court de tennis en terre battue, un practice de golf de 130 m² avec une zone d’entraînement au putting et au chip, un spa relaxant, une salle de sport et même un terrain de pétanque qui offre une touche d’harmonie à cet environnement d’exception.

Une maison de gardien d’environ 170 m² ainsi qu’une bergerie à restaurer (offrant une superficie potentielle d’environ 350 m²) complètent cet ensemble unique dans les collines au dessus de la baie de Cannes.