Montreuil : La ville renouvelle son « Plan vélo» pour les années 2023 à 2026

Montreuil renouvelle son « Plan Vélo » afin de compléter, sécuriser, finaliser et jalonner un réseau de rues supportant les principaux trafics cyclistes et assurer ainsi la connexion avec les autres villes.

A Montreuil, l’usage du vélo permet de couvrir quasiment l’ensemble du territoire municipal en 15 minutes depuis le centre-ville.

Selon l’étude de ressenti de la cyclabilité des villes menée en 2021 par la Fédération française des usagers de la bicyclette, Montreuil était à la 6e place des villes les plus cyclables et enregistrait la meilleure progression des villes de sa catégorie de 100 à 200 000 habitants.

83,9 % des personnes répondantes ont déclaré que ces dernières années, Montreuil a nettement amélioré les conditions de la pratique du vélo en ville : généralisation des zones 30, doubles sens cyclables, circulation sécurisée des rues résidentielles et amélioration de la situation sur les grands axes grâce au déploiement des pistes transitoires post-Covid ou encore mise en place d’un Comité vélo (associations vélos, citoyens et représentants de la Ville).

Renforcement des continuités cyclables et développement d’un maillage sécurisé

Cette amélioration de la cyclabilité de la ville est le fruit d’un engagement déterminé de la municipalité au travers de l’adoption d’un « Plan vélo » mis en œuvre dès 2018 pour renforcer les continuités cyclables et développer un maillage sécurisé et lisible et structurant.

Le premier plan qui couvrait la période 2018-2022 se fixait aussi pour objectif d’augmenter l’offre de stationnement vélo sur l’espace public, dans les parties communes d’immeubles, aux abords des pôles de transport et favoriser l’accès à un stationnement sécurisé. Ce plan a permis de poursuivre les services nécessaires à la pratique du vélo (21 stations Vélib et 6 mitoyennes des rues de Montreuil, signature de 1573 contrats Véligo Location) et de soutenir l’activité des associations œuvrant à l’usage du vélo.

Le plan visait également la promotion de la pratique cycliste par le développement d’initiatives autour de l’apprentissage du vélo des jeunes publics, actifs et retraités (dispositif Savoir rouler à vélo) et par la co-construction des projets avec les cyclistes et leurs associations.

Le réseau cyclable de Montreuil s’appuie sur un solide bilan 2018-2022

Malgré la persistance de difficultés à faire respecter les interdictions de stationnement des véhicules motorisés sur les pistes cyclables et une mauvaise perception de certains usagers sur les risques de vols de vélos, Montreuil enregistre une forte progression de sa capacité à mettre en œuvre un réseau cyclable adapté aux besoins de mobilité de ses habitants. Pour mesurer les évolutions, Montreuil a développé un réseau de 7 compteurs vélo (5 bidirectionnels et 2 unidirectionnels) plus un totem de comptage à la Croix-de-Chavaux. Entre 2021 et 2022, la progression de la fréquentation vélo est en moyenne de… 26 % ! La progression atteint même + 44 % à la Croix-de-Chavaux depuis 2020. Des chiffres constatés y compris durant les périodes hivernales.

Entre 2018 et 2022, Montreuil a dépassé les ambitions de son plan vélo prévoyant 10,5 km de routes cyclables en ayant développé 12,3 km de nouveaux aménagements cyclables. Quant aux zones de rencontres représentant aujourd’hui un linéaire de 14 km elles ont progressé sur la même période de 8,3 km au lieu des des 3 km prévus dans le plan.

Sur la question du stationnement vélo, 1000 arceaux ont été posés sur un objectif de 1200. Ces 1000 arceaux sont venus s’ajouter au 1000 déjà présents partout dans la ville.

Il est à noter qu’en plus de ce déploiement légèrement inférieur aux prévisions, 38 places vélo sous abris ont été déployés à la Croix-de-Chavaux avec l’aide d’IDF Mobilités et que 20 véloboxes de 6 places ont été implantés pour répondre aux besoins de stationnements sécurisés près des domiciles des utilisateurs.

Nouveau plan vélo 2023-2026 : compléter le réseau cyclable et renforcer sa qualité

Pour le nouveau plan 2023-2026 doté d’une enveloppe financière de 900 00 euros, Montreuil veut compléter, sécuriser, finaliser et jalonner un réseau de rues supportant les principaux trafics cyclistes afin d’assurer la connexion avec les autres villes et permettre la traversée de Montreuil dans toutes les directions. L’ensemble de ces mesures formant un réseau structurant cyclable à l’horizon 2030. Pour le matérialiser, le nouveau plan prévoit un jalonnement de ce réseau en posant des panneaux indicateurs de distances.

Le plan prévoit aussi la mise en sécurité des carrefours aux traversées encore problématiques par le déploiement de « carrefours à la néerlandaise ». Sur le reste de la ville le plan rendra plus visible les pistes existantes, renforcera la sécurisation des axes et le nettoyage des pistes : marquages au sol, cédez le passage multidirectionnel, sas vélo, suppression des répétiteurs de feux, aménagement des carrefours. Il s’agira également de mettre en œuvre un cahier des charges plus qualitatifs des zones de rencontre en développant le principe du trottoir traversant entre deux rues.

Sur le stationnement, 20 véloboxes supplémentaires seront installés portant ainsi l’offre à 40 véloboxes et 240 places de stationnement, l’implantation d’une consigne sécurisée sur la future place de la Croix-de Chavaux réaménagée, le déploiement de nouveaux stationnements abrités le long des stations de M°11 (Hôpital et La Dhuys) et de nouveaux stationnements le long du tram T1 prolongé sans oublier l’augmentation réglementaire de places de stationnement dans le cadre des projets de construction de logement.

Accompagner les changements de comportement

Enfin, le plan prévoit la poursuite et l’amplification des services accompagnant la pratique du vélo (pose de nouveaux compteurs, location, station de réparation, encouragement à la pratique du vélo par les agents municipaux avec le forfait mobilité à 220 euros/an maxi.), une attention renforcée à la sensibilisation à l’usage du vélo, aux conseils en mobilité et aux apprentissages avec en particulier l’extension du dispositif « Savoir rouler » expérimenté dans deux classes en 2023 (classes ville-vélo, accompagnement à la remise en selle, soutien aux associations Vivre la ville à vélo, Oh Cyclo, La Petite Reine, etc.).

Source : La Ville de Montreuil