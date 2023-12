Les Notaires de France annoncent une baisse significative des prix immobiliers pour début 2024. Les ventes de logements anciens en 2023 devraient descendre entre 850 000 et 890 000 contre plus d’1,1 millions en 2022.

Les Notaires de France viennent de dévoiler le bilan immobilier de l’année et les premières tendances pour le début de l’année 2024 ainsi que les résultats de leur 3e enquête sur le parcours immobilier des français. Voici ce qu’il faut retenir.

Dégradation rapide des volumes de ventes

Les chiffres des notaires à fin septembre 2023. Au nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois en France (y compris départements d’Outre-mer hors Mayotte) est estimé à 928 000, soit une baisse de 18% en un an (1 138 000 transactions à fin septembre 2022). Le volume annuel de transactions réalisé sur ces douze derniers mois est similaire à celui observé six ans plus tôt (929 000 transactions à fin juillet 2017).

« L’année 2023 aura été marquée par la conjonction de plusieurs paramètres défavorables au marché avec la fin de l’euphorie et de la période anormale. Au regard du contexte inflationniste qui a mécaniquement dégradé le pouvoir d’achat des Français et de la hausse des taux qui impacte le marché immobilier, nous enregistrons une dégradation rapide du volume des transactions dans l’ancien qui devrait se situer entre 850 000 et 890 000 en fin d’année. Un niveau proche de celui de l’année 2016, alors que nous étions encore à plus d’1,1 million de ventes de logements anciens en fin d’année dernière.« , explique Maître Edouard Grimond, Porte-parole du Bureau du Conseil supérieur du notariat, en charge de l’immobilier et du logement.

Les pronostics des Notaires : 850 000 à 890 000 ventes de logement anciens en 2023 contre plus de 1,1 millions en 2022.

Recul des prix des appartements anciens

Les chiffres des notaires à fin septembre 2023. Au 3e trimestre 2023, les prix des appartements anciens en France métropolitaine ont légèrement baissé (-1,2%) par rapport au 2e trimestre 2023 (en données provisoires corrigées des variations saisonnières).

La tendance a progressivement basculé de la hausse à la baisse au regard des évolutions enregistrées sur les trimestres précédents (+0,9% au T3 2022, +0,3% au T4 2022, -0,1% au T1 2023 et -1,0% au T2 2023).

Sur un an, les prix des appartements anciens ont diminué de 2%.

La baisse est modérée mais contraste avec l’amplitude des hausses constatées ces dernières années (+4,1% au 3e trimestre 2022 et +5,3% au 3e trimestre 2021).

Les prix n’avaient plus connu de baisse depuis l’année 2015.

En Ile-de-France, les prix ont chuté de 5,3% en un an après après s’être maintenus l’an dernier.

En Province, les prix demeurent relativement stables sur un an (+0,5%) après avoir augmenté de

+7,2% il y a un an.

« Les prix des logements quant à eux commencent se replier sur l’ensemble du territoire au 3e trimestre 2023 sur un an, mais avec des variations différentes entre l’Île-de-France et la province. Ainsi les prix des appartements anciens sont encore relativement stables sur un an en province à +0,5%, alors qu’ils ont chuté de 5,3% en un an en Île-de-France. Les tendances pour janvier 2024 montre l’amorce de la baisse des prix en province de 1,1% et une baisse des prix qui se poursuit en Île-de-France avec -6,8% sur un an« , observe Maître Edouard Grimond.

Les pronostics des Notaires *: Les projections sur le 4e trimestre 2023 laissent présager une accentuation de la baisse des prix à l’échelle de la France métropolitaine (-3%) ; les prix commenceraient à baisser à l’échelle de la Province. En Île-de-France, la baisse annuelle des prix atteindrait 6%. À fin janvier 2024, les baisses sur un an continueraient de s’accentuer (-3,5% pour la France métro politaine, -1,1% pour la Province et -6,8% pour l’Île-de-France).

Baisse des prix des maisons

Les chiffres des notaires à fin septembre. À l’échelle de la France métropolitaine, les prix des maisons anciennes au 3e trimestre 2023 ont diminué de 1% comparativement au 2e trimestre. À l’instar des appartements anciens, la progression trimestrielle des indices au niveau de la France métropolitaine a basculé de la hausse à la baisse (+1,7% au T3 2022, +0,2% au T4 2022, -0,3% au T1 2023 et -0,6% au T2 2023). Le constat est également à nuancer entre la Province (-0,7%) et l’Île-de-France (-2,6%).

Sur 1 an, l’évolution des prix atteint -1,6% au 3e trimestre 2023 (-5,4% en Île-de-France et -1% en Province).

C’est une rupture nette avec les fortes hausses enregistrées ces deux dernières années (+8,1% en 2022, +9,1% en 2021).

« En maisons anciennes, l’évolution des prix est négative que ce soit en province ou en Ile-de-France, mais dans des proportions différentes : -1% en province et -5,4% en Ile-de-France. Les baisses sur un an continueraient de s’accentuer à fin janvier 2024 : -3,3% pour la province et -7,3% pour l’Île-de-France« , observe Edouard Grimond.

Les pronostics des Notaires : Les projections sur le 4e trimestre 2023 augurent des baisses des prix sur 1 an plus importantes que celles constatées sur le 3e trimestre (-2,8% pour la Province et -6,9% pour l’Île-de-France). À l’instar du collectif, les baisses sur un an continueraient de s’accentuer à fin janvier 2024 : -3,9% pour la France métropolitaine ; -3,3% pour la Province ; -7,3% pour l’Île-de-France.

L’appétence des Français pour l’immobilier est toujours là

« Dans cette période de fortes turbulences sur l’ensemble du marché immobilier et malgré un parcours d’accès au financement jugé difficile notamment par les locataires, les français conservent leur très forte appétence pour la propriété de leur logement. Un logement qu’ils souhaitent plus vertueux, ainsi que le révèle la place très haute de la question de l’amélioration énergétique dans les projets d’acquisition ou encore les 40 % des propriétaires qui déclarent être d’ores et déjà dans une démarche de travaux comme le révèle notre enquête.», conclut Edouard Grimond.



* Pour rappel, les indicateurs avancés établis à partir des avant-contrats sont calculés sur la même méthode que les indices Notaires-Insee et permettent de projeter les indices de prix à 3 mois.