Partenaire numéro 1 des professionnels de l’immobilier

Partenaire des professionnels de l’immobilier depuis plus de 30 ans, SeLoger souhaite connecter le bon bien, au bon professionnel, au bon porteur de projet, au bon moment. Pour permettre ce matching, SeLoger enregistre la plus forte audience des sites d’annonces 100% immobilier en France en 2023 – en rassemblant cette année en moyenne 6 millions de Français chaque mois selon Médiamétrie *.

Une position qui lui accorde une place de partenaire de choix pour accompagner les professionnels de l’immobilier dans la performance de leur activité.

“Nous nous réjouissons de cette place de numéro 1 des sites 100% immobilier en matière d’audience en 2023. Nous avons été numéro 1 toute l’année, ce qui fait de SeLoger le plus grand vivier de porteurs de projets parmi les sites 100% dédiés à l’immobilier. Un atout incontestable que nous mettons au service des 30 000 professionnels que nous accompagnons et qui sont le fruit d’un engagement indéfectible de nos équipes et d’un savoir-faire d’expert dans ce secteur en plein bouleversement” souligne Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale d’AVIV France (groupe SeLoger, Meilleurs Agents).

6 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois

Les chiffres l’attestent : le site SeLoger est numéro 1 des sites 100% immo en audience en 2023 avec près de 6 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois.

Alors que le pouvoir d’achat immobilier des Français a connu un net recul cette année avec la hausse des taux, SeLoger enregistre même une hausse de son trafic de près de 10% au 3e trimestre 2023 (**).

Sur les 17 millions de Français qui consultent un portail immobilier chaque mois, près de 40 % se connectent sur l’un des sites du groupe SeLoger !

Concernant SeLoger, près d’un tiers de l’audience du site lui est exclusive, c’est à-dire que ces internautes consultent uniquement SeLoger et aucun autre portail immobilier concurrent !

(*) Médiamétrie//NetRatings, mesure Internet Global – Comparaison des moyennes annuelles 2023 des sites proposant exclusivement du contenu immobilier. (**) Google Analytics – Nombre de visites cumulées au 3e trimestre 2023 vs 3e trimestre 2022

Source : SeLoger