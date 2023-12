Ariane Artinian reçoit Brice Cardi, Président du réseau L’Adresse en direct du Congrès de la FNAIM au Carrousel du Louvre pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Adhérer à un syndicat, une utilité ?

Pour Brice Cardi, patron d’agences et président d’un « réseau créé par la FNAIM, qui possède le taux le plus fort d’adhésion (60%) parmi ses entrepreneurs, être adhérant et militant est une évidence absolue. »

« On pense au syndicat et à être défendu par un syndicat quand les choses vont mal. L’idée c’est d’anticiper, d’être plus nombreux, que l’on soit tous réunis autour de la cause de la défense de notre belle profession et du magnifique métier que nous avons la chance de réaliser.«

Et de poursuivre : » La FNAIM, pour rappel, est un syndicat dirigé par des élus qui sont eux-mêmes des professionnels qui connaissent les problématiques du secteur et qui savent tous mieux que les autres défendre leurs pairs puisqu’ils sont aussi sur le terrain. Un pour tous, tous pour un, et tous FNAIM ! « .

Une école pour former les générations suivantes

Le montant de la cotisation ? » Il est assez dérisoire face au bénéfice d’être défendu par un syndicat. Moi, tout ce que j’espère c’est que le syndicat continuera de nous défendre comme il le fait, et qu’il ait les moyens de le faire, quel que soit l’angle d’attaque, politique, économique, juridique, numérique ou environnemental. Qu’il aie la capacité à nous informer, comme cela a été nécessaire pendant le 1er confinement, est indispensable.«

Brice Cardi rappelle également que la FNAIM s’est doté d’une école : l’ESI, qui défend haut et fort, les valeurs, les compétences le professionnalisme et surtout l’éthique et la déontologie qui sont pour moi très importantes et qui sont le fruit de la réussite d’un agent immobilier.