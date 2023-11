Brice Cardi, président de L’Adresse évoque les atouts du réseau coopératif en période de crise. « Nous coûtons moins cher que les autres réseaux et offrons beaucoup plus de services et d’outils à nos franchisés », explique t-il au micro d’Ariane Artinian.

Brice Cardi, président du réseau d’agences immobilières l’Adresse est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. A micro d’Ariane Artinian, il revient sur l’ADN coopératif du réseau et les économies engendrées pour les franchisés.

Le réseau coopératif satisfait ou remboursé

L’Adresse, fort de ses 220 associés et plus de 350 points de vente en France, se distingue par une structure coopérative qui n’a pas vocation à faire des bénéfices et qui « permet à chaque associé de participer aux décisions et à l’évolution du réseau« , explique Brice Cardi.

Le président du réseau d’agences immobilières souligne l’avantage de la centrale d’achat l’Adresse, qui permet de « proposer des services et outils performants à des coûts réduits.« .

Il évoque le pack web de l’Adresse qui offre « une diffusion étendue sur environ 206 sites majeurs pour un coût mensuel de 589€« , une initiative précieuse pour les agents indépendants soucieux de rentabilité en période de crise de l’immobilier.

« Nous sommes un réseau qui coûte au moins deux fois moins cher que tous les autres réseaux de franchisés et nous apportons au moins trois fois plus de services et outils que les autres. Ce serait dommage de s’en priver ! « , insiste t-il.

La flexibilité est une autre caractéristique clé du réseau : L’Adresse offre également de la liberté aux associés. Si l’un d’entre eux n’est pas bien, il suffit de prévenir 6 mois et 1 jour avant et il reprend sa liberté. Ce n’est pas le cas partout. Ici, c’est satisfait ou même remboursé! »

Revenir aux fondamentaux

Face aux défis du marché, Brice Cardi insiste sur l’importance de l’adaptabilité et de la prise de décisions stratégiques.

« Nous devons rester actifs et ne pas céder à l’attentisme« , affirme-t-il, encourageant les agents immobiliers à se former continuellement et à utiliser le numérique comme un outil complémentaire. « Nous sommes sortis d’un marché ultra dynamique qui a duré 7 à 8 ans. Peu de négociateurs en agences ont connu autre chose qu’un marché dynamique et facile. »

La difficulté pour les négociateurs, c’est d’avoir la capacité à être plus agiles, plus connectés avec le marché. « Il faut être humble. Prendre tout le monde au sérieux. Accorder du temps à se former et à informer ses clients. »

L’Adresse a profité du RENT pour dévoiler l’application Prospectis, destinée à faciliter la prospection terrain. Cette appli dotée d’un système de géolocalisation est ouverte à tous les professionnels de l’immobilier.

Attention aux établissements secondaires

Quid des fermetures d’agences immobilières ? Brice Cardi explique que ces décisions prises par les associés sont généralement centrées sur la concentration des ressources sur les agences principales. « Dans certains cas, nous pourrions devoir fermer ou mettre en sommeil des établissements secondaires pour renforcer nos agences principales« , dit-il, soulignant la nécessité d’une gestion réfléchie des ressources.

En conclusion, Brice Cardi présente l’Adresse comme un réseau immobilier résilient et innovant, adapté aux défis actuels du marché. Sa vision, axée sur la coopération, l’économie et la flexibilité, offre aux agents immobiliers des opportunités de développement et de réussite durable.