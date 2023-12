Immobilier : Ouest France Immo se relooke pour ses 25 ans

À l’occasion de ses 25 ans, le portail vient de repenser son site internet, à la fois sur le plan esthétique et fonctionnel, avec une nouvelle identité graphique empreinte de modernité et des fonctionnalités améliorées pour une expérience utilisateur plus immersive et intuitive.

Des améliorations ont également été apportées aux outils, notamment l’optimisation de l’algorithme du baromètre des prix de l’immobilier.

La cartographie, sur laquelle le portail breton avait été pionnier, a été retravaillée pour permettre une personnalisation accrue grâce aux fonctionnalités de recherche « par tracé » et « par temps de trajet ».

De nouvelles fonctionnalités, telles que la prise de rendez-vous en ligne et la recherche « multi-lieux » pour lancer des recherches dans plusieurs communes simultanément, sont également disponibles.

« Ouestfrance-immo.com, en tant que portail immobilier, bénéficie de la capacité d’analyser le comportement des internautes pour anticiper les évolutions du marché« , précise le communiqué de l’entreprise.



Cette réactivité a permis au portail de détecter en 2022 les signaux des difficultés à venir sur le marché immobilier en 2023 et de prendre des mesures pour minimiser leur impact. Cela a été notamment le cas en optimisant les outils de mise en relation entre acquéreurs et vendeurs, comme le moteur de recommandation de biens ou la détection des baisses de prix.

Le portail a aussi développé en un temps record un site événementiel « Les Bons Plans du Neuf » valorisant auprès des internautes les offres commerciales des promoteurs.

De la diversification de l’offre à l’intelligence artificielle

La croissance externe de Ouest France Immo, amorcée en 2021 avec l’acquisition de la société Octea, permet désormais au portail de proposer une offre complète et diversifiée à l’échelle locale et nationale, couvrant l’immobilier de prestige, l’immobilier professionnel, la cession et la création d’entreprise à travers les sites bellespierres.com et cessionpme.com.

Ouestfrance-immo.com porte un vif intérêt à l’intelligence artificielle et à la transition écologique des bâtiments, des éléments qui auront un impact significatif sur le marché immobilier au cours des dix prochaines années.

Dans l’ensemble, le portail s’engage à demeurer un acteur indispensable de la recherche immobilière, soutenant le développement de ses partenaires et aidant les internautes à concrétiser leurs projets immobiliers pour de nombreuses années à venir.

De plus, Ouestfrance-immo.com continue de s’adapter aux changements, qu’ils soient liés au secteur ou aux technologies. Sa récente participation au salon immobilier professionnel « RENT » est un exemple de l’engagement du portail à renforcer sa présence lors d’événements de ce type en 2024.

Expertise locale, choix abondants et service client exceptionnel Sous la direction d’Arantxa Manterola, Ouestfrance-immo.com a construit sa réputation en capitalisant sur une connaissance approfondie de son territoire local, une compétence cruciale compte tenu du caractère principalement local des recherches immobilières. Cette expertise permet au portail de proposer à ses utilisateurs près de 200 000 annonces immobilières et des services innovants et performants pour les guider dans leurs recherches. Cette maîtrise du marché permet aussi à Ouest France Immo de fournir à ses clients un grand nombre de contacts qualifiés, renforçant ainsi leur notoriété et leur expertise locale. « L’atout majeur de Ouestfranceimmo.com réside également dans sa capacité à écouter et comprendre les besoins de ses clients et internautes, ce qui lui permet de s’adapter en permanence pour répondre aux évolutions du marché« , conclut le communiqué de l’entreprise.





Source : Ouest France Immo