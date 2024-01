Immobilier : Limoges en tête des villes où investir dans un studio qui s’autofinance

Avec la hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’accès au prêt immobilier, l’investissement locatif autofinancé est-il encore possible à l’aube de 2024 ?

Meilleurs Agents a analysé les prix immobiliers dans les 200 plus grandes villes de France pour isoler les meilleures opportunités d’investissement. Objectif : investir dans un studio de 20 m² de manière autofinancée avec un apport inférieur à 30 000€.

Quelles sont les villes dans lesquelles il est possible d’investir dans un studio qui s’autofinance ?

Parmi les 200 plus grandes villes de France, les équipes scientifiques de Meilleurs Agents ont déterminé les villes au plus fort potentiel d’investissement locatif. Les villes retenues sont celles où l’investissement est peu risqué et dont les revenus locatifs moyens couvrent la totalité des frais liés à l’achat et aux charges courantes, tels quels les frais d’agence et de notaire, la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les charges de copropriété et les frais d’entretien courant acquittés ainsi que la mensualité du prêt.

Au regard de ces éléments, trois villes se détachent pour investir dans un studio autofinancé avec un apport inférieur à 30 000€, tout en présentant un faible risque de vacance locative et de dépréciation du bien.

Limoges, Roubaix et Clermont-Ferrand se détachent

La ville de Limoges se positionne en tête du classement avec un apport nécessaire de 19 600€ pour rentabiliser l’achat d’un studio de 20 m². Une ville à fort potentiel au regard du montant des loyers (322€ charges comprises pour un 20 m²) et surtout des prix de l’immobilier (1 967€/m² pour un T1 en moyenne) qui, malgré l’entrée du marché français dans un cycle baissier, présente une évolution de +2,1% sur 1 an et +38,8% sur 5 ans.

Plus au nord, Roubaix constitue également une opportunité d’investissement autofinancé avec un montant de 22 208€ d’apport nécessaire pour rentabiliser l’achat d’un studio de 20 m². La demande de ce type de bien demeure conséquente dans cette ville où 20% des ménages locataires habitent en studio. Avec -0,5% de baisse de prix sur 1 an mais +26% sur 5 ans, le prix au m² de l’immobilier dans la ville s’élève aujourd’hui à 2 389€.

Pour compléter ce podium, la ville de Clermont-Ferrand fait également figure de valeur sûre. Le marché y est notamment porté par la part d’étudiants qui s’élève à 20% de sa population totale et par l’attractivité de son prix au m² en hausse de +23,6% sur 5 ans (2 398€/m² pour un T1) en hausse de +23,6% sur 5 ans. L’apport nécessaire pour que le bien s’autofinance s’établit à 28 187€.

A retenir du classement

La ville de Limoges se positionne en tête du classement avec un apport nécessaire de 19 600€ ;

Roubaix constitue également une opportunité d’investissement autofinancé avec un montant de 22 208€ d’apport nécessaire ;

La ville de Clermont-Ferrand fait également figure de valeur sûre, l’apport nécessaire pour que le bien qui s’autofinance s’établit à 28 187€.