Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Baptiste Julien Blandet reçoit Edouard Sakakini, Directeur Général et Charlyne Quartini, responsable projet web de Septeo Digital en direct d’Immo, congrès immobilier de la FNAIM à Paris, qui s’est tenu à Paris les 4 et 5 décembre 2023.

Qu’est-ce que Septeo Digital ? Edouard Sakakini répond : « Septeo Digital est né du rapprochement de 3 sociétés : Entities, une agence digitale à Rennes concentrée sur les constructeurs de maisons individuelles depuis plus de 20 ans, puis de Rodacom à Grenoble et de Webgenery à Annecy qui sont deux sociétés qui exercent dans le digital depuis de nombreuses années. »

« Cette fusion représente bien plus qu’une somme de compétences; elle symbolise une vision commune pour révolutionner le digital dans l’immobilier.«

Une agence pure-player dédiée à la recherche de prospects pour les agents immobiliers

Septeo Digital se différencie de la concurrence en offrant des services dédiés au digital notamment grace à leur chaîne de valeur.

« Issus d’une forte culture immobilière, nous venons compléter la chaîne de valeur immobilière de Septeo : la partie gestion avec Syndic gestion locative, la partie transaction avec Modelo, Consortium Immobilier, Cityscan. », précise Edouard Sakakini.

Il poursuit : « Nous sommes 100% consacrés et dédiés au digital, c’est à dire à la recherche de prospects pour les professionnels de l’immobilier.

Un accompagnement sur mesure

Focalisée sur les besoins des professionnels de l’immobilier, Septeo Digital propose une gamme complète de services digitaux, allant de la création de sites internet aux stratégies de marketing digital sur mesure.

« Nous avons cette capacité d’accompagner différentes typologies de clients : promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, insiste Charlyne Quartini. Nous ne nous contentons pas de stratégies génériques. Chaque client a ses spécificités, et notre rôle est de créer des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins uniques”. L’important ? Des contenus engageants et pertinents, qui non seulement valorisent l’expertise des agents immobiliers, mais attirent et retiennent également l’attention des clients.

« On produit du sur-mesure et on adapte ce que l’on produit en fonction des résultats. Ainsi, nous mesurons la performance et nous la présentons aux clients de manière régulière », reprend Edouard Sakakini. Cette approche permet à Septeo de générer des résultats tangibles en termes de trafic et de conversions pour ses clients.