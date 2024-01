Selon le ministère des Affaires étrangères, les citoyens français résidents à l’étranger représentent plus de 2,5 millions de personnes installées aux quatre coins du globe en 2023. Or, ce sont autant d’acquéreurs potentiels, bien décidés à préparer leur retour dans leur pays natal.

“La majorité de ces expatriés sont actuellement en contrat local, c’est-à-dire qu’ils sont employés par une entreprise de leur pays actuel. Il y a donc une énorme incertitude concernant leur future retraite. C’est pour cela qu’ils achètent souvent un bien en France, afin de s’assurer une source de revenus additionnels”, explique David Chambat, co-fondateur d’Immoneos, la communauté d’entraide et de confiance forte de 30 000 investisseurs immobiliers expatriés.

Il faut donc tordre le cou à une idée reçue : et non, l’investissement locatif des expats n’est pas réservé qu’aux riches ! Certains se lancent avec un budget de 80 000 € seulement… Cela se reflète dans leur stratégie immobilière, puisqu’ils cherchent activement des villes avec un meilleur rendement, afin de financer leur projet grâce à une rentabilité optimale.

Cette tendance s’est d’ailleurs accentuée cette année, en raison de la forte hausse des taux de crédit immobilier, couplée à une plus grande difficulté d’accès au crédit pour les expatriés.

Le top 3 des expatriés ? Paris, le Grand Paris, Marseille

Malgré une légère baisse du nombre d’investissements immobiliers, liée à la conjoncture et notamment à l’explosion du refus des crédits, les citoyens français résidents à l’étranger continuent à investir en France.

Les villes moyennes, comme Angers, Nancy, Mulhouse, Le Mans, Rouen… car la rentabilité est nettement meilleure que dans les grandes métropoles (ex. : Nantes, Bordeaux…) ;

Les villes étudiantes, telles que Toulouse, Montpellier, Marseille, ou Lille ;

Les modes de location plus rentables (ex: la colocation ou la location courte-durée).

Alors qu’il y a toujours plus d’expatriés, avec une hausse de 4,2 % en un an, Immoneos constate une augmentation significative du nombre de ses membres. Ceux qui achètent se focalisent logiquement sur les villes et les types d’exploitation les plus rentables.

« Nos adhérents dégagent toujours plus de rendements bruts : 6,3 % en 2023 vs 5,5 % en 2022« , reprend David Chambat.

Paris reste la ville la plus attractive… mais pour combien de temps?

La capitale reste en haut du podium, mais elle affiche une baisse sensible. À titre de comparaison, elle concentrait 18,7 % des investissements en 2020… alors que seulement 13,8 % des expatriés continuent aujourd’hui à acheter à Paris.

Au-delà du coût d’acquisition des biens et de la raréfaction de l’offre, la Ville lumière perd en intérêt en raison d’une rentabilité limitée. Par exemple, un 2 pièces de 33 m² acheté 382 000 € (prix clé en main) à Paris 20 (Pyrénées) et loué nu 940 €/mois dégage une rentabilité de 3 %. Pour un investissement moindre (121 000 €), un autre propriétaire a pu acquérir un T3 meublé de 62 m² et le louer 1 100 €/mois à Rouen Saint Sever, obtenant ainsi une rentabilité de 10,9 %.

Les autres villes qui complètent le Top 10 des investissements locatifs sont le Grand Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Lille, Mulhouse et Montpellier.