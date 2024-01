Crédit immobilier : La stabilisation des taux se confirme

La longue période de forte augmentation des taux de crédit immobilier semble arriver à son terme. En effet, les taux, sur les longues durées, négociés par CAFPI pour ses clients pour le mois de décembre 2023, connaissent leurs hausses les plus faibles sur 2 ans : 4,27 % sur 15 ans contre 4,15 % (+12 centièmes) ; 4,33% sur 20 ans contre 4,32% (+1 centième) et 4,47% sur 25 ans contre 4,46% (+1 centième). Le courtier CAPFI constate même des baisses surprises de la part de banques qui repartent à la conquête de nouveaux clients.

Le palier des 5% ne sera sans doute pas atteint

Cette tendance confirme que le palier des 5% ne sera sans doute pas atteint. Ces nouvelles conditions de prêt devraient inciter les Français à relancer leurs projets immobiliers.

Les emprunteurs aux meilleurs profils peuvent, d’ores et déjà, bénéficier de taux qui dépassent à peine les 4% sur 20 ans et 25 ans. Ainsi, les taux les plus attractifs pour chaque durée affichent : 3,80% sur 15 ans ; 4,00% sur 20 ans et 4,11% sur 25 ans.

La banques inscrites dans une dynamique de reconquête de clientèle

La stabilisation des taux de crédit immobilier observée sur 20 et 25 ans en décembre confirme le ralentissement opéré ces derniers mois. Le maintien pour la 2e fois consécutive des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, annoncée le 14 décembre dernier, est une bonne nouvelle. Elle augure, pour les prochains mois, d’une accélération de la baisse des taux de crédit immobilier, déjà amorcée récemment par les banques qui se sont inscrites dans une dynamique de reconquête de clientèle. D’autant que le taux d’usure, qui dépasse les 6 %, leur laisse la possibilité de retrouver leurs marges. Ce mouvement pourrait s’amplifier si, comme les marchés l’anticipent, les taux directeurs de la BCE venaient à baisser dans le courant de l’année.

Dans ce nouveau contexte de marché, être accompagné permet d’identifier facilement les taux les plus bas. Les emprunteurs ne s’y trompent pas : selon un sondage CAFPI, 76% d’entre eux estiment aujourd’hui indispensable de faire appel à un courtier pour obtenir les meilleures conditions d’emprunt.